Recentemente, em resposta a um desafio da revista Four Four Two, Aymeric Laporte analisou desta forma o rol de exigências que hoje em dia recai sobre um central de topo: “A evolução mais importante na minha posição vai no sentido de ser mais do que um defesa. Uma grande porção do meu jogo é levar a bola para a frente. Passo tanto tempo nos treinos e nos jogos a lançar ataques como a travá-los”. Uma descrição que traduz na perfeição aquilo que Pep Guardiola procura num defesa e que justifica a decisão de o Manchester City ter investido 65 milhões de euros na contratação deste internacional sub-21 francês.

Quando, em 2012, Laporte chegou a Bilbau, proveniente do Basconia, dificilmente se poderia prever uma ascensão tão fulgurante. Mas Marcelo Bielsa, primeiro, e Ernesto Valverde, depois, acreditaram no talento e potencial do jovem francês e deram-lhe a oportunidade de que precisava para se afirmar como um dos centrais mais capazes da Liga espanhola. Ao serviço do Athletic — tornou-se no segundo gaulês da história do emblema bilbaíno, depois de Lizarazu —, foi ganhando notoriedade como um defesa rápido, forte na antecipação e muito competente nas saídas de bola.

Sucederam-se, durante meses, relatos do interesse de grande clubes europeus, com o Barcelona à cabeça, mas foi o Manchester City a ganhar a corrida. Os “citizens” accionaram a cláusula de rescisão do jogador e vão passar um cheque de 65 milhões de euro pelo seu passe, numa transferência que pode chegar ainda aos 70 milhões.

Aos 23 anos, este central de 1,91m vai juntar-se a uma constelação milionária num clube que tem procurado construir o sucesso de trás para a frente. Desde que Pep Guardiola tomou conta da equipa, em 2016-17, o City preocupou-se em robustecer o sector mais recuado com intérpretes capazes de desenvolver o modelo preconizado pelo técnico catalão. Ou seja, com defesas — e guarda-redes — capazes de assumirem, com qualidade, a primeira fase de construção.

Foi por isso que chegaram ao Etihad Stadium, numa primeira fase, o central John Stones (55 milhões de euros), e numa segunda, já na presente época, o guardião Ederson (40), os laterais Danilo (30), Kyle Walker (51) e Benjamin Mendy (57), e agora, Aymeric Laporte (65). Se, a estas contas, juntarmos ainda o guarda-redes Claudio Bravo (18), totalizamos nada menos do que 316 milhões de euros de investimento em época e meia... só no sector defensivo. Um luxo ao alcance de poucos.

