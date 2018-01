A TVI foi notificada de uma providência cautelar que pede a retirada das reportagens da série Segredos dos Deuses envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), disse nesta segunda-feira à Lusa fonte oficial da estação. O canal vai contestar a decisão.

Questionada pela Lusa sobre o assunto, a mesma fonte confirmou que "a TVI foi notificada de uma providência cautelar proposta por Luís Carlos Andrade, uma das crianças adoptadas e actualmente pastor da IURD, em que é pedida a remoção das reportagens Segredos dos Deuses do site da TVI e bem assim que se abstenha de difundir factos da vida privada e a imagem do requerente".

A estação de Queluz adianta que "está em prazo para contestar, o que fará, não tendo sido tomada, à data, nenhuma decisão judicial sobre a mesma".

A TVI exibiu uma série de reportagens denominadas O Segredo dos Deuses, na qual noticiou que a IURD esteve alegadamente relacionada com o rapto e tráfico de crianças nascidas em Portugal.

Os supostos crimes terão acontecido na década de 1990, com crianças levadas de um lar em Lisboa, que teria alimentado um esquema de adopções ilegais em benefício de famílias ligadas à IURD que moravam no Brasil e nos Estados Unidos. A IURD tem vindo a refutar as acusações de rapto e de um esquema de adopção ilegal de crianças portuguesas e considera-as fruto de "uma campanha difamatória e mentirosa".

Segundo informações avançadas pela TVI, a IURD tem actualmente nove milhões de fiéis, espalhados por 182 países, 320 bispos e cerca de 14 mil pastores.

