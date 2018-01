Estará confirmada a subida do número de vítimas dos incêndios do ano passado para 112. De acordo com o Jornal de Notícias, o Instituto de Medicina Legal confirmou, através de análises ao ADN, que as ossadas encontradas em Dezembro pertenciam a Rui Costa, um homem de 40 anos que desapareceu durante os fogos de Outubro.

A Polícia Judiciária, que iniciou esta investigação a 20 de Dezembro, encontrou as ossadas a 500 metros da casa onde Rui Costa vivia. Depois de pedidas amostras de ADN à família de Rui Costa, o Instituto de Medicina Legal de Coimbra realizou as respectivas análises e confirmou que este homem é a 112ª vítima dos incêndios do ano passado e a 46ª dos fogos que ocorreram nos dias 15 e 16 de Outubro.

Em 2017, os incêndios florestais provocaram mais de cem mortos, 66 dos quais em Junho em Pedrógão Grande e 46 em Outubro na região Centro, mas a Provedoria de Justiça, encarregada de fixar as indemnizações dos familiares dos mortos dos incêndios, começou a trabalhar com um número de vítimas superior ao confirmado, 125 no total, tendo em conta as mortes que foram causadas indirectamente pelos incêndios.

O Conselho de Ministros fixou em 70 mil euros o valor mínimo das indemnizações às vítimas dos incêndios e desde então 25 processos de indemnização já começaram a ser pagos.

