Foi encontrado nesta segunda-feira o português Tiago Machado, de 20 anos, que estava desaparecido desde 21 de Janeiro na Alemanha, país onde está emigrado. A notícia foi dada pela irmã, Soraia Machado, no Facebook, onde também tinha sido dado o primeiro alerta do desaparecimento do português.

“O Tiago já apareceu, foi encontrado na rua pela minha mãe”, disse a sua irmã no Facebook, agradecendo a ajuda de “todas as pessoas que foram incansáveis estes dias e ajudaram a partilhar”. E deixou ainda uma crítica à actuação da polícia: “Quero só frisar que a polícia não fez rigorosamente nada, nem uma informação sobre o caso nos deram, foi preciso a minha mãe ir para lá [Alemanha] para o encontrar”.

Tiago Machado estava desaparecido e incontactável desde 21 de Janeiro. Tinha sido visto pela última vez na cidade de Garching, na região de Munique. O rapaz trabalha na construção civil na zona de Moosach.

Não foram adiantadas quaisquer informações sobre as circunstâncias em que se deu o desaparecimento.

