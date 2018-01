Um acidente que envolveu um helicóptero Alouette III, e que a Força Aérea descreve como uma “aterragem forte”, aconteceu na tarde desta segunda-feira em Selmes, a cerca de 20 quilómetros de Beja, enquanto os tripulantes faziam uma “manobra de treino”. A Força Aérea, que confirmou a ocorrência num comunicado enviado às redacções, acrescenta que o helicóptero sediado na Base Aérea de Beja ficou danificado mas que não há registo de ferimentos entre a tripulação.

As causas do acidente, que aconteceu às 15h20, “estão sob investigação”. O gabinete de relações públicas da Força Aérea sublinha ainda que “este tipo de treinos é efectuado em locais isolados”, pelo que não houve perigo para a população civil.

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, foi informado do acidente através do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Manuel Teixeira Rolo.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, obter mais informações junto da Base Aérea de Beja.

