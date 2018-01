A batota das votações na AR

Quando li a crónica de Rui Tavares, publicada na passada segunda-feira, com o título "Os partidos-médium e os deputados-fantasma", fiquei de boca totalmente aberta, senti-me fora da realidade, comprovei que os princípios nada valem, senti-me revoltado e perguntei-me como é possível que as estratégias partidárias tenham conseguido subverter a realidade desta forma. Como é possível que o sentido de uma votação realizada pelos deputados presentes no plenário seja posteriormente alterada por outros deputados que, não estando presentes, não votaram? Qual o princípio democrático que permite tal aberração? Porque será que os deputados instituíram este procedimento? Todos os deputados deviam ter vergonha de tal procedimento que nada tem de democrático e, como tal, deveriam, a bem da democracia, revogá-lo de imediato. A batota não pode continuar presente nas votações realizadas na Assembleia da República.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Estado mais pequeno?

Com o objectivo de diminuir o peso do Estado na sociedade, os governos do PS, PSD e CDS incentivaram e incentivam a criação de instituições de solidariedade social, fundações, etc.. Ao longo do tempo fomos vendo a criação das chamadas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) por todo o lado, cujo objectivo se confunde com a caridade. Para desempenharem cabalmente as suas funções, são financiadas pelo Estado e associados. O Estado está lá financeiramente mas sem a devida responsabilidade. Ao longo dos últimos anos temos vindo a assistir à denúncia de irregularidades, por parte de jornalistas, utentes e associados destas instituições. Estas instituições constituem um sorvedouro de dinheiros sem a garantia da prestação de um serviço público de qualidade. Com as denúncias vindas a público, verificamos que, quer as fundações, quer as IPSS, não são fiscalizadas, em muitos casos prestam "relevantes" serviços aos seus amigos e familiares, por quem distribuem cargos e benesses de toda a ordem. Afinal, por que será que o PS, PSD e CDS querem a reforma do Estado, tornando-o "mais pequeno"? Será que com estas instituições é realmente mais pequeno? Julgo que não. [...]

Mário Pires Miguel, Reboleira

Leitura, sempre

O Porto despediu-se da Livraria Leitura, mas não disse adeus aos livros. Livreiros, antiquários e pequenas livrarias resistem. Prestes a comemorar 50 anos de actividade, a icónica livraria situada na Rua de José Falcão recebeu os mais ilustres homens e mulheres da cultura portuguesa. Ali conheci Agustina Bessa-Luís, Eugénio de Andrade, Armando Alves e José Rodrigues. Manuel Alegre considerou o fecho da livraria um “retrocesso cultural e civilizacional”. Foi durante o Estado Novo que nasceram as mais conhecidas livrarias. Foi durante o Estado Novo que vieram a público importantes jornais e revistas. Custa a acreditar que 43 anos após o 25 de Abril fechem as portas tantas livrarias e jornais.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

