O Governo irlandês propôs formalmente nesta segunda-feira a realização de um referendo sobre a liberalização do aborto no mês de Maio, noticia a Reuters.

PUB

Já se esperava que o país realizasse um referendo sobre a matéria, já que o primeiro-ministro, Leo Varadkar, já o tinha prometido e revelado que iria fazer campanha a favor da liberalização do aborto. No entanto, era expectável que o sufrágio ocorresse no Verão.

A oitava alínea da Constituição da República da Irlanda, um país onde até há pouco tempo a Igreja Católica tinha grande influência nas decisões políticas, determina que os não nascidos têm o mesmo grau de direito à vida do que as mulheres grávidas, o que significa que o aborto está proibido quando a gravidez é o resultado de uma violação ou quando o feto tem uma malformação que o torna inviável. Redigida em 1983, esta alínea “reconhece o direito à vida dos não nascidos”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os activistas pelo direito ao aborto pedem há muito tempo que a lei seja alterada e, no ano passado, uma Assembleia Cidadã e um comité parlamentar com todos os partidos políticos representados recomendaram que a legislação fosse mudada, de forma a acabar com a criminalização. O comité parlamentar recomendou que a interrupção voluntária da gravidez seja permitida sem restrições até às 12 semanas de gestação.

O aborto foi permitido na República da Irlanda pela primeira vez em 2013, mas com muitas restrições — quando os médicos recearem que a mulher possa tirar a própria vida, ou quando a vida da grávida esteja em risco devido a complicações médicas.

A lei não permite o aborto em casos de violação ou incesto, ou quando o feto não seja viável.

PUB