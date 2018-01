O Banco Cetelem, especializado na concessão de crédito ao consumo, tem vindo a avisar os detentores de cartão de crédito Fnac para que façam compras a crédito, nesta cadeia de lojas ou noutras, até 31 de Janeiro, caso contrário, o mesmo será cancelado. Em sua substituição o Cetelem e a Fnac comprometem-se a enviar um novo cartão aos clientes que recusarem a utilização do crédito durante o mês de Fevereiro.

Os clientes não precisam de fazer nada para receberem esse cartão na morada que deram quando assinaram o contrato de adesão e serão ainda avisados previamente, por mensagem (SMS), sobre o seu envio.

Contactados pelo PÚBLICO, o banco que pertence ao grupo francês BNP Paribas Personal Finance, e a cadeia de lojas francesa esclarece que até ao envio do novo cartão, “todos os clientes manterão acesso ao programa de fidelização nas lojas Fnac com o cartão que já têm”, que “apenas perderá a vertente crédito”.

Como o PÚBLICO noticiou na edição de sábado, alguns clientes da Fnac foram surpreendidos com mensagens de texto no telefone (SMS) a dar-lhes conta de que o prazo para utilizar o cartão de crédito Fnac tinha sido prolongado até 31 de Janeiro e que só a sua utilização evitava o cancelamento. A mensagem continha ainda informação comercial sobre crédito disponível, mas nada referia sobre a possibilidade de os clientes se manterem no programa de fidelização, que garante um conjunto de vantagens.

No final da semana passada, a Cetelem esclareceu que tinha enviado uma carta aos clientes, em Novembro, onde era feita menção ao envio de um novo cartão, agora só de fidelização. Entretanto, alguns clientes queixam-se de não ter recebido essa carta, mas apenas um contacto telefónico anterior a dar conta aos clientes que poderiam transferir dinheiro (crédito aprovado no cartão) para a conta à ordem. O banco também tem enviado idêntica informação por e-mail.

Agora, e para evitar eventuais falhas na entrega do novo cartão, o Cetelem e a Fnac garantem que “será enviado um SMS informativo antes do envio do cartão de fidelização”.

A forma como foi enviada a informação aos clientes, nomeadamente o SMS a dar conta de que o cartão seria cancelado se não fosse utilizado na versão de crédito (sem nada referir sobre a sua manutenção no programa de fidelidade) foi entendido como uma pressão para a realização de compras a crédito.

Já a instituição de crédito reafirma que se trata de uma acção de defesa dos consumidores: “Reiteramos que esta acção se insere na nossa política de protecção do cliente e de crédito responsável dado que consideramos ser do seu interesse [do cliente] cancelar os cartões de crédito que não são utilizados”. E acrescenta que “este tipo de acção não é exclusiva para clientes do cartão FNAC, mas antes um procedimento de protecção dos clientes titulares de um cartão de crédito emitido pelo Cetelem”.

Fnac e Cetelem não adiantaram o número de clientes que não utilizaram a vertente de crédito há mais de 24 meses e que estarão abrangidos pela situação de substituição dos cartões.

