No domingo, o australiano Jason e o sueco Alex Noren mantinham-se empatados após cinco buracos de play-off no Farmers Insurance Open, quando a escuridão da noite interrompeu o desempate por “morte súbita” adiando o desfecho do torneio para esta segunda-feira, no difícil South Course do Torrey Pines Golf Club, em San Diego, Califórnia.

O recomeço foi hoje, sem público a assistir (caso houvesse a organização teria de manter mais um dia toda a sua estrutura), pelas 8h locais (16h em Lisboa), no buraco 18 (par-5), onde Jason Day resolveu imediatamente resolveu a contenda a seu favor alcançando assim a sua 11.ª vitória no PGA Tour, a primeira desde o Players Championship em Maio de 2016, quando era o n.º 1 mundial.

O approach de Noren, a 228 metros do green, levou a bola embater numa colina e a rolar de volta para um obstáculo junto ao green. Isso abriu a porta para Day, cujo shot de saída ficou à direita no rough – depois fez um layup e no terceiro shot, com um wedge, deixou a bola a pouco mais de meio metro da bandeira. Quanto a Noren, teve um pitch de 36 metros como o seu quarto shot – e acabaria com um bogey.

Já lá vai algum tempo [que não ganhava]”, afirmou Jason Day, actual 14.º do ranking mundial, tabela em que vai subir depois de actualizada. “Sei que o ano passado não foi a melhor das épocas para mim. Este triunfo é especial porque trabalhei muito na pré-temporada para tentar regressar a esta posição”, acrescentou.

Jason Day já tinha vencido este torneio em 2015, curiosamente, também num play-off, frente a Harris English, J.B. Holmes e Scott Stallings. O detentor do título, o espanhol Jon Rahm, foi 29.º com 286 (-2).

O segundo lugar de Noren, empatado com o norte-americano Ryan Palmer – que foi eliminado no primeiro buraco do play-off – foi a sua melhor classificação no PGA Tour, num torneio em que Tiger Woods deu boas indicações terminando no 23.º lugar com 285 pancadas (-3). O trio que foi a desempate somou por sua vez 278 (-10).

