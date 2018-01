Sérgio Conceição confirmou esta segunda-feira o regresso do avançado Gonçalo Paciência – que representava o V. Setúbal, por empréstimo – ao FC Porto. O treinador portista garantiu que o regresso do avançado não foi feito "em cima do joelho", nem foi consequência da prestação do atleta na final-four da Taça da Liga, porque, tal como todos os jogadores emprestados, era acompanhado.

"Não foi pela prestação dele na Taça da Liga. Conheço-o desde a formação, sei da qualidade dele, conheço os pais... Não foi em cima do joelho, não foi por ter marcado um golo ao Sporting. Tem a ver com a evolução, capacidade e qualidade que demonstrou nestes meses. Depois tem a ver com encaixar o Gonçalo, que tem características diferentes dos nossos outros avançados", assumiu.

Entretanto, Gonçalo Paciência pronunciou-se nas redes sociais para referir a impossibilidade de rejeitar um regresso ao FC Porto. "Quem me conhece sabe que não poderia deixar de responder afirmativamente à chamada de casa, o FC Porto, aquele que sempre foi o meu clube. Mas faço-o com a mágoa de quem deixa no Vitória uma missão inacabada e uma dívida de gratidão", assumiu, em mensagem no Instagram, ilustrada pela fotografia dos festejos do golo na final da Taça da Liga.

O avançado considera que o futebol obriga, "por vezes, a tomar decisões difíceis". "Foi este o clube que me ofereceu a possibilidade de demonstrar o meu valor, foi a confiança do treinador - e grande homem - José Couceiro, que me concedeu o tempo de jogo de que necessitava para evoluir e provar as minhas qualidades", escreveu.

Considerando que "no futebol nada se consegue sozinho", Gonçalo Paciência agradeceu a ajuda dos companheiros do Vitória, "assim como o carinho e o apoio das gentes de Setúbal". "Foi graças a este esforço conjunto que tive a felicidade de representar o clube na selecção nacional, quando vesti pela primeira vez a camisola da principal equipa de Portugal", disse.

Gonçalo Paciência, de 23 anos, fez toda a formação no FC Porto, mas só cumpriu quatro jogos pela equipa principal em 2014/15. Além de ter jogado na equipa B do FC Porto, o avançado já esteve emprestado a Académica, Olympiacos, Rio Ave e V. Setúbal, ao serviço do qual marcou 11 golos em 25 encontros na primeira metade desta temporada. O futebolista internacional português junta-se neste mercado de Inverno aos reforços portistas Paulinho, emprestado pelo Portimonense, e Majeed Waris, ex-Lorient.

