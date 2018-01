Noite de Grammys é noite de prémios para a música norte-americana e na edição 2018 foi principalmente a noite de Bruno Mars. O cantor, de 32 anos e natural de Honolulu, arrecadou os seis prémios para os quais estava nomeado, numa vitória em toda a linha e que só poderá ter desiludido aqueles que apostavam na consagração de Kendrick Lamar. Menos mal: Lamar foi o segundo artista mais premiado na 60.ª edição dos prémios da indústria fonográfica dos EUA, que decorreu na última noite no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Foto Bruno Mars em palco na cerimónia dos prémios em Nova Iorque, enquanto interpretava um dos seus temas REUTERS/Lucas Jackson

Desde 2003 que a cerimónia de entrega dos Grammys não se realizava fora de Los Angeles e a viagem até à costa Leste não terá custado nada para quem regresspou a casa de mãos cheias, como Bruno Mars, distinguido com os prémios mais importantes, disco do ano (24K Magic) e canção do ano (That’s What I Like). Mars venceu ainda na categoria gravação do ano (para produtores), melhor performance R&B, melhor música R&B, melhor álbum R&B.

Na categoria de melhor novo artista (ou artista revelação), o prémio foi para Alessia Cara, Ed Sheeran levou o Grammy para melhor artista pop solo e melhor álbum pop e a banda Portugal. The Man (que em 2018 vão passar pelos palcos em Portugal) venceram o prémio de melhor duo ou banda pop.

Os LCD Soundsystem, por sua vez, ganharam na categoria de melhor gravação de dança, ao passo que os Kraftwerk mereceram o prémio na categoria de melhor álbum de dança/electrónica.

A título póstumo, Leonard Cohen venceu na categoria de melhor performance rock, género musical em que os Foo Fighters levaram o prémio para melhor canção, com Run, e os The War on Drugs ganharam o Grammy para melhor álbum rock.

Foto Kendrick Lamar no momento em que recebe o Grammy para melhor disco de Rap REUTERS/Lucas Jackson

Os The National ficaram com o Grammy para melhor álbum de música alternativa, enquanto Kendrick Lamar ficou em primeiro na corrida ao Grammy de melhor Rap, melhor actuação Rap, melhor canção Rap e melhor álbum Rap, num total de quatro prémios, sendo assim o segundo artista mais premiado da noite, conduzida por James Corden, e que não passou ao lado das questões sociais e políticas em torno da imigração, do racismo e de género que já tinham marcado o arranque da temporada de prémios do cinema, como os Globos de Ouro.

