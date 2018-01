Quatro novos casos de Legionella foram identificados numa unidade de saúde de Lisboa, desta vez no Hospital CUF Descobertas, informou a Direcção-Geral da Saúde (DGS) numa nota publicada neste domingo no seu site. Todos os doentes são mulheres e todas se encontram estáveis.

Segundo a DGS, as autoridades de saúde estão no hospital e foram já aplicadas medidas de primeira intervenção para controlar o surto e interromper a transmissão, incluindo o reforço da vigilância epidemiológica e ambiental. As medidas estão a ser aplicadas pela DGS “em articulação com o conselho de administração do hospital e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge”.

"As medidas enunciadas estão já a ser aplicadas. As entidades envolvidas continuam a acompanhar a evolução da situação e a Direcção-Geral da Saúde actualizará a informação sempre que necessário", lê-se na nota da DGS. O Hospital CUF Descobertas, localizado na zona oriental de Lisboa, é uma unidade privada do Grupo José de Mello Saúde.

Em comunicado enviado ao início da tarde deste domingo, o hospital confirma que diagnosticou quatro casos de doentes com Legionella, “os quais foram de imediato reportados à Direcção-Geral da Saúde”, e que “o acompanhamento da situação está a ser feito em estreita articulação com as autoridades de saúde, estando a ser dada prioridade ao tratamento dos doentes, que se encontram estáveis e com prognóstico positivo”.

“O hospital dispõe de procedimentos de controlo epidemiológico e de segurança muito rigorosos que foram agora reforçados de forma preventiva”, lê-se no mesmo comunicado. Uma nova actualização da informação será divulgada pelo hospital ainda durante o dia de hoje.

Este novo surto de Legionella em Lisboa acontece depois de em Novembro passado 56 pessoas terem sido infectadas pela bactéria no Hospital São Francisco Xavier. O surto, com origem numa das torres de arrefecimento daquele hospital, provocou nessa altura seis vítimas mortais.

Já em Janeiro deste ano, o Governo anunciou que vai avançar com um projecto de lei que determina auditorias obrigatórias de três em três anos a empresas de equipamentos, sistemas e redes com maior risco de desenvolvimento de Legionella. Segundo o diploma conjunto dos ministérios da Saúde e Ambiente, as empresas que não cumprirem arriscam multas que vão até 45 mil euros.

A Legionella é uma bactéria responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória. A infecção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infecção, podendo ir até dez dias.

Em Portugal, a doença dos legionários provocou nos últimos três anos 18 mortos e mais de 400 infectados. O maior surto recente remonta a Novembro de 2014, quando 375 pessoas contraíram a bactéria e 12 morreram no concelho de Vila Franca de Xira.

Notícia actualizada às 14h35: acrescenta comunicado do Hospital CUF Descobertas

