O deputado do Juntos pela Catalunha Josep Rull anunciou na manhã deste domingo que Carles Puigdemont vai pedir autorização judicial, ao juiz Pablo Llarena, para assistir e participar na sessão de investidura no Parlamento catalão, marcada para terça-feira. O Tribunal Constitucional espanhol aceitou validar a sua eleição como presidente do governo autónomo catalão se estiver presente, negando ao Governo o pedido para declarar que não pode ser eleito para o cargo.

Numa entrevista à Catalunya Ràdio, foi perguntado a Rull se Puigdemont assistirá à sessão mesmo se não obtiver autorização da Justiça. Mas o dirigente do partido de Carles Puigdemont não quis responder. "Haverá sessão. E isso é o que Sáenz de Santamaría [a vice-presidente do Governo espanhol] não queria que acontecesse. Com condições peculiares, mas haverá sessão".

Josep Rull disse que, agora, o objectivo é investir Puigdemont e que para isso vão avançar com o pedido junto do juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal.

Puigdemont está acusado de vários delitos, entre eles sedição, devido à proclamação de independência feita no ano passado, na sequência da qual Madrid accionou o artigo 155 da Constituição, ainda em vigor, que lhe dá a gestão da região autónoma. O governo que Puigdemont liderava foi demitido mas as eleições de Dezembro do ano passado voltaram a dar aos independentistas maioria no parlamento catalão.

O presidente deste órgão indicou Carles Puigdemont como presidente; porém, será preso se entrar em Espanha.

