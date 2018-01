Jacob Rees-Mogg (J.R-M) é o mais respeitável dos conservadores “brexiteiros”. Dir-se-á que só é contra a União Europeia porque não existia no glorioso século XIX.

Ele cultiva a imagem de bota-de-elástico mas não se esqueceu de incluir o obrigatório sentido de humor, as indispensáveis boas maneiras e, por baixo de tudo, a boa, velha democracia liberal britânica. A figura de J.R-M parece ter sido inspirada não por um modelo inglês mas pela caricatura do escritor francês Pierre Daninos a que deu o nome de Major W. Marmaduke Thompson.

J.R-M é também um político habilidoso que, sob a fachada da honradez, vai esgrimando para conciliar a aparência de lealdade (a Theresa May) com a ambição (de substitui-la). Ele está a insistir num “Brexit” duro e rápido sabendo que ela seguirá sempre um “Brexit” suave e lento, de preferência inexistente. Será esse a razão do corte com ela, quando for desejável.

J.R-M até inventou um acrónimo para definir este “Brexit” que não quer “brexitar”. É o Brino (rima com wino): Brexit In Name Only. O Brino tornou-se assim, segundo as últimas sondagens citadas pelo Guardian, a esperança da maioria dos eleitores do Reino Unido. A margem é pequena mas incontestável, unindo Norte e Sul, Escócia e Inglaterra. Só nos Midlands e no País de Gales (esses iluminados territórios) é que os “brexiteiros” continuam a predominar.

O Brino constitui a última esperança de sabotagem do malfadado referendo que foi concebido para calar os nacionalistas e acabou por ter o efeito contrário.

