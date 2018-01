O presidente executivo da TAP, Fernando Pinto, enviou este domingo uma carta aos tripulantes da empresa onde reconhece que “houve incumprimento quanto ao acordo de operação do A330-300”, avião que reforça a frota da transportadora e ao qual não estavam ligadas as devidas condições de descanso do pessoal de cabine.

PUB

Nos últimos três dias, diz o gestor (que cessa funções no final do mês, substituído por Antonoaldo Neves), a administração tem-se reunido com a direcção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que “detalhou os motivos da greve” anunciada para 9, 10 e 11 de Fevereiro (período de Carnaval), e que poderá agora ser desconvocada.

Foi desse encontro que saiu a noção da falha por parte da TAP, ficando a empresa de “dar início ao cumprimento dos procedimentos que não estavam a ser seguidos”. Na carta, Fernando Pinto, que antes falara de "distorções da verdade", considerando que a greve era “ilegal e com base em fundamentos “falsos”, fala agora em “agenda de diálogo”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A TAP é ainda alvo de críticas por parte do sindicato porque "não cumpre a lei relativamente aos direitos da parentalidade". “Aproveitámos os encontros já tidos para encetar conversações quanto a outros pontos pendentes”, diz Fernando Pinto, adiantando que “ficou também acordado o envio, por parte da direcção do SNPVAC, de uma agenda de negociação da proposta de novo acordo de empresa”. Isto depois de a administração ter renunciado o acordo que estava em vigor.

“Em nome da TAP, e em meu nome pessoal, só posso lamentar o referido equívoco”, diz Fernando Pinto na carta aos tripulantes. “Por outro lado, saudamos este início de diálogo que consideramos ser muitíssimo positivo e de grande mais-valia para os tripulantes, para a TAP e para quem todos nós servimos: os nossos passageiros”.

Esta segunda-feira, haverá uma assembleia-geral do SNPVAC para analisar os novos desenvolvimentos, podendo haver uma votação para retirar o pré-aviso da greve para Fevereiro.

PUB