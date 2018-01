A Dongfeng alcançou neste domingo a MAPFRE na liderança das In-Port Races da 13.ª edição da Volvo Ocean Race (VOR) após somar dois segundos classificados nas duas provas que constituíram a regata costeira da competição em Hong Kong. A MAPFRE, apesar de ter vencido a segunda das duas regatas, acabou por ser penalizada pelo quarto lugar na primeira e, dessa forma, perdeu um ponto na classificação geral para a Dongfeng. A equipa Vestas, que sofreu um acidente no final da terceira etapa entre Melbourne e Hong Kong, não participou na quarta In-Port Race.

Depois de na véspera a AkzoNobel surpreender e vencer na Baía de Kowloon a HGC In-Port Race Hong Kong, relegando para os restantes lugares do pódio a Dongfeng e a Team Brunel, neste domingo a Around Hong Kong Island Race voltou a contar com ventos fracos e instáveis, e as condições difíceis foram melhor exploradas pelos dois grandes favoritos à vitória final na VOR: MAPFRE e Dongfeng.

Após um início de regata onde uma falsa partida da Team Brunel, da Turn the Tide on Plastic e da Sun Hung Kai/Scallywag obrigou as três equipas a voltar para trás, ficando imediatamente em desvantagem, a MAPFRE acabou por ganhar vantagem ao optar pela melhor rota, sendo seguida de perto pela Dongfeng. Os Volvo Ocean 65 espanhol e franco-chinês acabaram por manter as posições até final, mas o catalão Juan Vila, navegador da MAPFRE, reconheceu que foi difícil conquistar o triunfo: “Nestas regatas costeiras é sempre imprevisível, porque se pode perder a vantagem a qualquer momento. Felizmente foi uma regata na qual quem estava na frente, teve sempre melhor pressão. As transições também foram um pouco melhores para nós e, claro, a largada e os momentos iniciais foram fundamentais.”

Do lado da Dongfeng, o skipper Charles Caudrelier considerou que as condições de pouco vento eram “muito difíceis” para a sua equipa, mas revelou que receberam “bons conselhos dos marinheiros locais”. "É um resultado muito bom para nós", continuou Caudrelier, que enalteceu o primeiro lugar nas In-Port Races a par da MAPFRE, “que está cheia de especialistas em regatas costeiras”. “Podemo-nos orgulhar do nosso desempenho", concluiu o velejador francês.

Com estes resultados, Dongfeng e MAFPRE lideram a par a classificação das In-Port Race, com 25 pontos, e têm oito pontos de vantagem sobre a Team Brunel. No quarto lugar surge a AkzoNobel, com 16 pontos, seguida pela Vestas 11th Hour Racing (12 pontos), Sun Hung Kai/Scallywag (9 pontos) e Turn the Tide on Plastic (7 pontos). Apesar de não contar para a classificação final da VOR, a classificação das In-Port Race pode revelar-se decisiva no final, já que servirá como primeiro critério de desempate caso haja equipas em igualdade pontual no final da competição.

