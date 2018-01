Tendo visto na véspera o Liverpool cair em casa perante o West Bromwich, nem Chelsea nem Manchester City facilitaram nos 16 avos-de-final da Taça de Inglaterra, carimbando o apuramento sem darem hipóteses aos adversários.

O Chelsea foi o primeiro a entrar em campo, e perante outro emblema da Premier League: mas o Newcastle foi presa fácil para os “blues”, que ao intervalo já venciam graças a um “bis” de Michy Batshuayi.

Na segunda parte, de livre directo, Marcos Alonso estabeleceu o resultado final e acabou com as dúvidas: o Chelsea vai estar nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.

Também lá estará o Manchester City, que foi jogar ao terreno do Cardiff City. O terceiro classificado do Championship, o segundo escalão do futebol inglês, ofereceu pouca resistência à equipa de Pep Guardiola. Kevin De Bruyne inaugurou o marcador logo os oito minutos, num lance de inspiração: na cobrança de um livre directo, bateu a bola rasteira e fê-la passar por baixo dos jogadores que compunham a barreira.

Raheem Sterling, após passe de Bernardo Silva, fechou as contas da partida ainda antes do intervalo.

