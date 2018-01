O Atlético de Madrid voltou às vitórias, com triunfo por 3-0 sobre o aflito Las Palmas, que o deixa a oito pontos do líder Barcelona, que ainda neste domingo recebe o Alavés, na 21.ª jornada da Liga espanhola.

Depois de terem sido afastados da Taça do Rei, com duas derrotas frente ao Sevilha, os "colchoneros" fizeram uma primeira parte discreta, mas, na segunda, marcaram em três contra-ataques, concluídos por Griezmann (61'), Fernando Torres (73') e Partey (88').

Uma recuperação de bola na defesa e lançamento longo para o avançado francês resultou no primeiro golo, sendo que no segundo Fernando Torres tirou um adversário do caminho antes de "disparar" para o fundo da baliza adversária.

O Las Palmas, penúltimo da classificação, ainda tentou evitar a derrota, mas os insulares acabaram por agravá-la, permitindo novo contragolpe de Ferreira Carrasco, concluído com passe para golo fácil de Partey.

Com este resultado, o conjunto de Diego Simeone aumentou para seis pontos o avanço para o Valência, que no sábado foi goleado em casa pelo Real Madrid (1-4).

