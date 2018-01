Restam poucas dúvidas sobre quem vai estar na luta pelo título de campeão em Itália: Nápoles e Juventus estão mais destacados na frente após a jornada deste fim-de-semana, e o terceiro classificado já vê o duo de “fugitivos” a dez pontos.

Após ter perdido circunstancialmente a liderança para a Juventus, que no sábado foi a Verona bater o Chievo por 0-2, o Nápoles respondeu com um triunfo na recepção ao Bolonha (3-1) e regressou ao topo da classificação, com mais um ponto do que os “bianconeri”.

A tarde até começou mal para os napolitanos, que logo no primeiro minuto se viram em desvantagem no marcador: Rodrigo Palacio adiantou o Bolonha, mas quase nem houve tempo para celebrações. Escassos minutos depois um autogolo de Ibrahima Mbaye deixou tudo empatado outra vez.

O Nápoles partiu em busca do triunfo e obteve-o com um “bis” de Dries Mertens. O belga fez o 2-1 ainda antes do intervalo, de penálti, e na segunda parte sentenciou o encontro.

Os napolitanos e a Juventus já praticamente só têm de vigiar-se mutuamente porque a Lazio, terceira classificada, perdeu no terreno do Milan e atrasou-se. Os romanos estão agora a dez pontos da Juventus e a 11 do Nápoles.

A partida de San Siro ficou resolvida durante a primeira parte. Patrick Cutrone adiantou os “rossonneri”, Adam Marusic restabeleceu a igualdade, e Giacomo Bonaventura selou a vantagem do Milan poucos instantes antes ao intervalo.

No segundo tempo André Silva e Nani seriam lançados pelos respectivos treinadores, mas nenhum dos internacionais portugueses conseguiu alterar o resultado.

