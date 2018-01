Na segunda-feira as redacções receberam um email da candidatura de Rui Rio que é de imensa relevância pelo que diz e também pelo que significa. É relevante por atalhar a polémica sobre a liderança parlamentar, mas é-o talvez ainda mais pelo que pode significar em termos da atitude que Rio poderá querer introduzir na comunicação política em Portugal.

Dizia o texto que, para “evitar qualquer foco de agitação” até à sua tomada de posse “e também porque até lá o líder do partido é, por direito próprio, Pedro Passos Coelho”, o presidente eleito do PSD decidiu que a direcção da bancada se mantenha em funções até ao congresso que se realiza em Lisboa, entre 16 e 18 de Fevereiro. Rio procura travar a guerrilha interna em torno da questão que tem sido alimentada pelos que não apoiaram a sua candidatura com o objectivo de minarem o arranque do seu mandato. É certo que estas técnicas de guerrilha fazem parte da vida dos partidos, mas a verdade é que esta se tem desenvolvido em torno do que agora se chama “um não assunto”.

É básico que o lugar de líder parlamentar é um cargo partidário. É-o em todas as dimensões. Primeiro, porque em nenhum documento que rege a Assembleia da República a figura de líder parlamentar existe enquanto cargo parlamentar, são lugares partidários e da confiança do líder do partido e em todos os partidos são eleitos por proposta e em consonância com este. Segundo, no PSD como nos outros partidos, o chefe do grupo parlamentar tem assento por inerência nos órgãos de direcção política, os quais são sempre ocupados por pessoas convidadas pelo líder do partido.

Para lá da questão formal que dita que é perfeitamente normal que Hugo Soares não permaneça em funções quando Rio tomar posse como presidente do PSD, há duas razões políticas. A primeira diz respeito ao próprio Hugo Soares e passa por este não ser um parlamentar de primeira água. É um deputado sofrível, não tem qualidade oratória, não é um tribuno, caracterizou-se por prestações medianas ou mesmo insuficientes e apenas foi minimamente eficaz no debate sobre a duração e renovação do mandato da procuradora-geral da República. Deixa, aliás, atrás de si uma herança pesada: foi ele o responsável pelo “sim” do PSD à vergonhosa alteração da lei dos financiamentos dos partidos.

Há outra questão política que torna a substituição de Hugo Soares inevitável: Rio foi eleito com um projecto e a promessa de mudança em relação ao consulado de Passos. Qual seria então a lógica de manter a continuidade na frente parlamentar ainda por cima quando Rio não é deputado? Se Hugo Soares continuar após o congresso, isso significará uma imensa cedência de Rio à oposição interna, o que não anuncia nada de bom para a sua afirmação como líder do partido. Aliás, se Hugo Soares tivesse bom senso político e não quisesse aparecer publicamente em afronta a Rio, tinha-se demitido logo na noite de dia 13, mal foram conhecidos os resultados. Assim, surge como alguém que age politicamente com um calculismo frio a pensar numa futura liderança de Luís Montenegro.

Mas o comunicado diz muito também sobre o que poderá ser a inovação de Rio na comunicação política em Portugal. Ao tomar esta posição sem aparecer em público para fazer declarações, nem mandatar ninguém para essa tarefa, Rio deu um sinal de querer resistir à voragem que assola hoje a comunicação política, uma espécie de síndrome da vertigem do microfone, que leva os políticos a multiplicarem-se em declarações à comunicação social sem nenhum interesse real para as decisões políticas. Pelo contrário, resultam numa clara perda de auctoritas dos políticos e dos governantes. Resta aguardar para perceber até onde será Rio capaz de levar as suas intenções num teatro político dominado pelo imediatismo mediático e pela pressão das redes sociais.

