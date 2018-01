Um tiroteio numa festa em Fortaleza, estado brasileiro do Ceará, resultou na morte de pelo menos 14 pessoas e em ferimentos a outras 16 durante na madrugada de sábado. O ataque aconteceu no Bairro Cajazeiras, junto ao estádio Arena Castelão, que foi usado durante o Mundial de 2014. Segundo a Folha de São Paulo, trata-se do maior massacre do género naquele estado.

O ataque estará relacionado com uma guerra entre dois grupos de traficantes de droga. À imprensa local, moradores do bairro contam que os atiradores, protegidos com coletes à prova de bala, chegaram ao local em três carros, tendo invadido o espaço e começado a disparar durante cerca de 40 minutos.

Entre as vítimas mortais confirmadas estão duas raparigas menores de idade. Há também vários adolescentes entre os feridos.

Citado pela Folha, o responsável governativo pela segurança no estado do Ceará, André Costa, afirma que o massacre desta madrugada não passa de um caso “isolado”. “É uma situação criminosa que foi organizada e planeada. Situações como esta acontecem no mundo todo”, disse.

