Paris está alagada e até ao final do fim-de-semana o nível do Sena vai subir seis metros acima do seu caudal normal. A culpa é das chuvas persistentes e torrenciais que têm caído por toda a França - esperam-se cheias, ou seja o rio pode transbordar.

Todos se preparam: negócios, habitações, igrejas, museus, relata o jornal Le Monde. Em Junho de 2016, as cheias do Sena provocaram o caos na cidade - neste ano o Sena subiu 6,10 metros. Os barcos de turistas estão atracados, sete gares estão fechadas, o Museu do Louvre fechou as suas galerias subterrâneas, o Museu d'Orsay e as galerias Orangerie estão neste sábado em "alerta elevado" mas abertos.

A água dá pelo meio da anca da estátua do soldado na Guerra da Crimeia na Ponte de Alma, usada com indicador da subida do rio. Em 1910, o soldado ficou submergido até ao pescoço nas cheias que deixaram Paris debaixo de água durante dois meses - o Sena subiu 8,62 metros.

Só três vezes no último século choveu tanto neste período do ano em França.

Ainda assim, diz o Monde, o máximo da subida do nível da água esperado este fim-de-semana não vai ser tão elevado como se temia. Na gare junto à ponte de Austerlitz, o Sena tinha na manhã deste sábado 5,7 metros a mais do que o normal nesta época - na sexta-feira tinha 5,62 m.

"A subida está um bocadinho mais lenta do que o previsto", disse o porta-voz dos Serviços de Informação dos Caudais de Água Franceses, Rachel Puechbert. "O nível mais elevado que se registar deve persistir durante uma dezenas de horas", acrescentou.

Em comunicado, o município de Paris fez saber que "se a tendência se confirmar a cidade accionará um gabinete de crise". Os serviços de segurança declararam o nível de vigilância "laranja"o que significa que a cidade está debaixo de uma vigilância especial - o reforço do patrulhamento do Sena é visível.

Em Paris - conta o correspondente da BBC na capital francesa, Kevin Connolly, que também dá conta da fuga dos ratos dos subterrâneos -, o rio Sena corre ao longo de um canal profundo que limita a subida da água. Porém, nas povoações mais pequenas que banha no seu percurso, a população está a usar barcos para se deslocar pelas ruas inundadas. É o caso de Villeneuve-Saint-George, povoação nos arredores de Paris onde Christian Hartmann, da Reuters, fotografou os barcos da polícia fluvial na avenida central - a água subiu tanto que chega até meio das árvores e cobre quase completamente os automóveis.

Só quando as águas descerem se poderá avaliar os prejuízos desta cheia.

