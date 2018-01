Uma mulher levanta as mãos em frente ao templo situado do outro lado do lago e nem se apercebe da proximidade de um lagarto com uns dois metros de comprimento quase aos seus pés.

PUB

- É um monitor.

O homem que, adivinhando a minha curiosidade ou talvez o meu receio, me presta a informação, fornecida em forma de tranquilizante, acompanha-me ao longo da estrada que bordeja o lago até chegar ao centro da cidade venerada pelos budistas de todo o mundo. A manhã ainda se espreguiça e o sol ameaça romper a qualquer momento a cortina de um branco-sujo que decora o céu sobre aquelas águas que decido contemplar, sentando-me num banco ao lado de um jovem de sorriso fácil.

PUB

- Kandy é conhecida pela sua espiritualidade, pelo seu ambiente relaxado, pelo charme. É uma cidade que parece acolher toda a tranquilidade e todas as fragrâncias do mundo, observa Raslan Mansoor, estudante universitário e também de visita à antiga capital do Sri Lanka por uns dias.

O lago, rodeado de magnólias, foi criado em 1807 por Sri Wickrama Rajasinha, o último governador do reino de Kandy, um projecto que motivou protestos de alguns chefes locais face à recusa dos trabalhadores em participar nas obras. Como consequência, foram executados de forma brutal e, para servirem de exemplo, amarrados a estacas no leito do lago enquanto os trabalhos prosseguiam, incluindo aqueles que levaram à criação de uma ilha no centro (ligada ao palácio através de um túnel secreto) deste espaço cénico onde planto o meu olhar, usada por Sri Wickrama Rajasinha como harém e, anos mais tarde, como depósito de munições pelos ingleses.

Rodeada de montanhas com os seus cumes vestidos de um verde brilhante mas não raras vezes envoltos nas brumas, Kandy, situada a pouco mais de uma centena de quilómetros de Colombo, a capital, e a cerca de 500 metros de altitude, é uma das mais bonitas metrópoles do país, conservando uma grande parte do seu encanto e do espírito colonial britânico. Capital do último reino cingalês, Kandy, no coração do País das Montanhas ou das Terras Altas, foi conquistada pelos ingleses em 1815, não sem antes desafiar, ao longo de três séculos, portugueses e holandeses — e mesmo os ingleses, já depois da tomada da cidade actualmente com pouco mais de 100 mil habitantes, tiveram de esperar 16 longos anos para poderem construir uma estrada entre Kandy e Colombo.

Despeço-me de Raslan Mansoor e do lago, da simpatia de um e da serenidade do outro, e acerco-me da agitação que se vive nas proximidades do templo do Dente de Buda — são fortes as medidas de segurança, ainda na sequência dos danos causados por uma bomba detonada (utilizando um carro armadilhado) pelos Tigres de Libertação do Eelam Tâmil (LTTE) em 1998, perto da entrada principal, um atentado que provocou 16 mortos e está ainda vivo em todos os espíritos. Um ataque a um dos mais importantes símbolos do budismo que provocou uma onda de emoção e motivou uma instantânea chuva de donativos de forma a que os estragos causados pela explosão fossem rapidamente reparados.

Atribulações de um dente

O dente é a mais importante relíquia budista e, segundo reza a lenda, foi roubado da pira em chamas durante o funeral de Buda, no ano 483 a.C., antes de ser levado, já no século IV, para o Sri Lanka, camuflado entre o cabelo de uma princesa.

Numa primeira fase, o dente teve como destino a cidade de Anuradhapura e, ao longo dos anos, viajou ao sabor das ondas da história do Sri Lanka, até se fixar em Kandy, se bem que com um conjunto de peripécias que atestam uma existência no mínimo turbulenta: em 1283, foi conduzido de volta à Índia por um exército invasor mas não tardou muito tempo até ser recuperado pelo rei Parakramabahu III; supostamente, já no século XVI, dele se terão apossado os portugueses para o queimar num ambiente de grande fervor católico em Goa, uma versão da história que é prontamente desmentida pelos cingaleses. Segundo estes, o que os portugueses roubaram foi uma réplica, enquanto o verdadeiro incisivo permanecia guardado num lugar seguro — ainda hoje correm rumores de que o dente está escondido algures, pelo que, a fazer fé nesta tese, também o Sri Dalada Maligawa acolhe uma cópia.

Foto Geography Photos

Verdade ou não, durante a visita, os devotos e os turistas, a despeito de serem autorizados a errar pela sala que abriga a relíquia durante as pujas (oblações e orações) são privados de ver o dente, escondido num cofre em ouro (há três chaves para o abrir, uma guardada pelo administrador do templo e mais duas que são confiadas a monges) com a forma de uma dagoba — uma estupa — que contém outras seis dagobas com o mesmo formato mas de diferentes tamanhos (um pouco como as bonecas russas).

Mesmo órfão dessa visão, o viandante sente-se grato quando os seus passos o conduzem ao longo das diferentes divisões que compõem o templo maioritariamente construído sob as ordens dos reis de Kandy, entre 1687 e 1707 e, mais tarde, entre 1747 e 1782, formando parte do palácio real. O principal santuário do dente sagrado, um edifício rectangular de dois andares conhecido como Vahahitina Maligawa, ocupa a zona central de um pátio empedrado, sob um tecto dourado que aprisiona todos os olhares e que foi pago graças aos donativos de japoneses. O rebentamento da bomba, há 20 anos, danificou seriamente a parede frontal e deixou à mostra histórias das anteriores vidas de Buda e pelo menos três níveis de pinturas do século XVIII ao século XX que retratam a perahera.

Perahera significa procissão e esala perahera designa o espectáculo mais magnificente de todo o país, com lugar marcado, todos os anos, em Kandy e em honra do dente sagrado. Durante dez dias do mês Esala (Julho/Agosto), a cidade conhece uma actividade frenética, enche-se de vida e de cor, festejando uma tradição secular (já era descrita em 1681 por Robert Knox, capitão do mar inglês ao serviço da Companhia Britânica das Índias Orientais, no seu livro An Historical Relation of the Island Ceylon) que tem o seu momento de apogeu na última noite, a noite da nikini poya (lua cheia). A procissão, à qual também não passou indiferente Fernão de Queirós, padre jesuíta e cronista português autor da obra Conquista Temporal e Espiritual do Ceilão, é, nos dias de hoje, uma combinação de cinco diferentes peraheras. Quatro delas têm origem nas quatro devales (complexos religiosos que veneram divindades hindus ou cingalesas e que também são devotos ou servem Buda) e a quinta no próprio templo Sri Dalada Maligawa, todos contribuindo para o sucesso de um evento marcado pelo ritmo forte dos tambores, dos dançarinos, dos acrobatas, do movimento das ancas, das bandeiras coloridas que são agitadas durante o desfile que também é acompanhado por cerca de meia centena de elefantes ricamente decorados — num tempo não muito distante eram mais de cem mas este aparente declínio não impede que a perahera seja ainda hoje uma das mais fascinantes celebrações de todo o continente asiático.

Ao início da tarde, embrenho-me pelo jardim botânico (a seis quilómetros de Kandy), considerado um dos mais belos da Ásia e lugar de encontro de casais de namorados capazes de jurar um amor eterno sob palmeiras e bambus gigantes, antes de procurarem lugares menos recatados, na suave colina das orquídeas, perdidos entre a enorme variedade de especiarias ou protegidos pela sombra acolhedora de uma figueira de Java que ocupa nada mais nada menos do que uma área de 2400 metros quadrados.

Quando o dia caminha para o seu final, anunciando já a última carícia do sol, regresso a Kandy, às margens do lago, onde um cego vende lotaria.

Compro uma.

Foto DEA/C.Rives

As grutas de Dambula

A subida é íngreme — dou por mim a pensar que o Sri Lanka está tão banhado em lendas como eu em suor — mas o esforço logo é recompensado mal avisto, ao fim de uns trinta minutos, toda a planície ao fundo e a estrutura pintada de um branco leitoso sob um rochedo de dimensões biblícas. São as grutas de Dambula, transformadas em mosteiro pelo rei Valagambahu, que foi acolhido no local durante o seu exílio (quando os tâmiles hindus do norte tomaram a cidade de Anuradhapura), no século I a. C., rodeado de uma serenidade que contrasta com a realidade actual.

Em tempos também habitado pelos monges, o mosteiro é visitado por mais de 200 mil pessoas ao longo do ano, uma afluência que, ajudada pelo calor e pela humidade, concorre para uma degradação progressiva das pinturas dos séculos XVIII e XIX que traçam as grandes etapas da vida de Buda — uma situação que se agravou quando as autoridades religiosas se recusaram, há já mais de 20 anos, a autorizar qualquer obra de restauro num património cultural já por essa altura em perigo.

Entre as cinco salas do mosteiro de Dambula, a gruta número dois, também conhecida por Maharaja Viharaya, é a de maior dimensão (mais de 50 metros de comprimento e mais de 20 de largura) e aquela cuja decoração mais prende o olhar dos turistas. No interior, com a sua luz mortiça, há dezenas de estátuas de budas (algumas do século I), uns sentados, outros de pé, outros deitados e aos pés dos quais os monges e os fiéis depositam as suas oferendas por vezes sem dirigirem a sua atenção para o tecto (que chega a atingir sete metros de altura e do qual tombam constantemente gotas de água que são utilizadas nos rituais sagrados) com pinturas do século XVIII.

Foto Grutas de Dambula Getty Images

Visito as outras quatro grutas, a Devaraja Viharaya, a Maha Alut Viharaya, a Pachima Viharaya e a Devana Alut Viharaya e, já no exterior, avisto ao longe o rochedo de Sigiriya, como um barco encalhado no meio da selva. Mas a minha atenção tem de se focar nos macacos que andam por ali a enganar os turistas (espreitando para o interior de sacos e mochilas) com a mesma desfaçatez com que se anuncia, uma vez terminada a descida, já aos pés da colina, a presença do maior buda do mundo, com uma altura de 30 metros.

Tão-pouco é o maior do país.

O rochedo de Sigiriya

Recordo-me tão bem desse trajecto sinuoso, das múltiplas curvas que o autocarro ia descrevendo, quase tantas como as buzinadelas que enchiam a atmosfera silenciosa, por entre as brumas que tardavam a dissipar-se, teimosas, como que adiando a chegada, bem no coração da ilha em forma de lágrima.

Foto Sousa Ribeiro

O autocarro emite um derradeiro suspiro junto a um largo de terra batida, cheio de poças de água que reflectem um céu escurecido.

Um elefante passeia turistas pelo alcatrão que serpenteia por entre a vegetação, um casal aproveita a montanha como pano de fundo para as fotografias, e adia, provavelmente para o dia seguinte, como eu, o momento de alcançar o cume onde se situa o palácio-fortaleza, mandado erguer, já no século V, pelo rei Kassapa e encimando o rochedo do Leão.

A sua história merece ser ouvida e contada.

No século V, o rei Dhatusena, de Anuradhapura, foi assassinado pelo seu filho bastardo, Kassapa. O seu irmão e pretendente ao trono, Moggallana, fugiu para a Índia carregando com ele pouco mais do que uma promessa de vingança. Com receio de uma invasão, Kassapa mandou erguer uma fortaleza no inexpugnável monólito de Sigiriya. De pouco lhe valeu. Sigiriya foi mesmo invadida e Kassapa tombou durante uma batalha, momentos antes de as suas tropas desertarem.

Pouco depois da sua morte, o palácio foi abandonado, transformando-se num mosteiro budista e num bastião do reino de Kandy.

Canso-me só de imaginar a subida quando fito uma vez mais aquelas paredes quase verticais.

É um lugar sagrado, o imponente rochedo de Sigiriya, rodeado de montanhas, de bosques, de jardins tão delicados, e guardando, no sopé, os restos de uma antiga civilização, onde a imaginação me conduz para o que poderia ser o lugar há mil anos ou mais, e para o que me espera, nesse futuro imediato: a ascensão, pelo meio de escadas que ameaçam levar-me ao céu, a tocar a abóbada do mundo, mais de mil degraus, alguns deles flanqueados por frescos pintados com tanta delicadeza, de mulheres com os seios à mostra, na moldura do rosto um sorriso enigmático, verdadeiras ninfas, inatingíveis rainhas de beleza. Seriam esposas ou concubinas do rei Kassapa? Princesas ou simples escravas? A dúvida sobre as mulheres de Sigiriya, sobre estes frescos pintados no século V no flanco oeste do rochedo, a cem metros de altura, persiste, adensa-se, talvez continue a carecer de explicação daqui a muitos anos.

Difícil de perceber, também, por que razão alguns turistas atacam a subida no pico do calor, quando o sol ameaça queimar tudo e todos à sua volta. Sinto-me feliz por percorrer, à mesma hora, o trajecto em sentido contrário, de volta ao vale, de volta a uma pequena família que me acolhe num restaurante humilde, desprovido de estética e, ao mesmo tempo, tão genuíno, órfão de nome e, em simultâneo, com comida tão deliciosa.

Foto Sousa Ribeiro

- Paga o que quiseres, disse-me a proprietária nessa noite.

Não me lembro do nome da senhora, do filho que se sentava ao meu colo no meio das refeições, tão-pouco me preocupava em saber, naquela altura, já com tantos lugares visitados, quantos lados tem um triângulo.

Sei apenas que tem este sorriso que se perpetua e se estende por toda a ilha. Este lado bom. Para mim chega.

Anuradhapura e a árvore de tantas vidas Foto Chovia, naquela manhã, tudo era silêncio à minha volta, nem os macacos, correndo sobre a relva, perturbavam um cenário que transpirava quietude. Um monge caminha na minha direcção, aborda-me, são breves os minutos de conversa que antecedem um convite para beber um sumo, seguido de um chá, na sua residência modesta, tão desprovida de tudo excepto de singularidade. - Gostava de conhecer outros países, outras culturas, de conviver com outras pessoas. Como não o posso fazer, procuro obter conhecimentos através da leitura e de alguns documentários que vejo na televisão. Ihalahalmilleve Rathanapala faz uma pausa para me perguntar se aceito outro chá. - Mas, ao mesmo tempo, não me sinto triste. Pelo contrário, sinto-me grato por viver numa cidade como Anuradhapura, com uma história tão rica e uma atmosfera tão tranquila. Como não posso conhecer o mundo, como tanto desejava, espero que o mundo me venha conhecer. Para mim, é uma honra recebê-lo e agradeço-lhe o facto de perder algum tempo da sua vida a conversar comigo. Senti-me pequenino, como alguém que começa a encolher, aceitei mais um chá e por ali fiquei, mais duas horas, não dando, em momento algum, o meu tempo como perdido, pronto a receber lições de vida e de humildade de Ihalahalmilleve Rathanapala. Anuradhapura, como nenhum outro lugar em todo o país, produz uma imersão na história do Sri Lanka. Esta cidade, Património Mundial da Humanidade desde 1982 e berço do budismo na ilha, requer tempo ao viandante, exige algum esforço para perscrutar todas as suas maravilhas arquitectónicas, mas revela-se tão gratificante, instalando em todas as almas, budistas ou não, o sentimento de que valeu a pena, com memórias gratas de tantos lugares que demoram o seu tempo a afastar-se da nossa memória. Entre eles, talvez mais do que qualquer outro, o Sri Maha Bodhi, a árvore sagrada com mais do que 2500 anos ali plantada graças a um enxerto trazido da Índia pela princesa Sangamitta (irmã de Mahinda, que introduziu os ensinamentos budistas no Sri Lanka) — é considerada a árvore mais antiga do mundo, vigiada de forma ininterrupta durante mais de 2000 anos, mesmo nos períodos em que a Índia ocupou o país. Em Anuradhapura, sente-se, após o primeiro impacto, que há ainda muito para fazer, um trabalho minucioso que exige paciência e delicadeza para descobrir muito do que acolheu a capital do reino ao longo de 13 séculos e antes de ser abandonada à selva nos 800 anos que se seguiram. Não fossem as crónicas de um monge chinês, Fa-Hsien, que passou dois anos em Anuradhapura no século V, e muito menos saberíamos sobre a vida desta cidade real nos seus tempos de esplendor. Graças a ele, sabemos, por exemplo, que o mosteiro de Abhayagiri, a norte, abrigava cinco mil monges, enquanto o de Jetavana acolhia outros três mil. Mas, mesmo sem esse conhecimento, uma errância por alguns dos lugares de Anuradhapura permite-nos ter uma visão da dimensão da cidade nesse tempo remoto — um surpreendente sistema de fornecimento de água, muito bem elaborado para a época, com vários reservatórios, uma complexa rede de canais e de canalizações subterrâneas, algumas delas ainda em perfeito estado, e de bacias de sedimentares munidas de filtros. Esta forma engenhosa também encontrava eco quando se tratava de evacuar as águas utilizadas, como prova a existência de fossas sépticas. “Nem uma única gota de água deve chegar ao mar sem que antes tenha beneficiado o meu povo”, assim falou o grande Parakramabahu I, soberano de Polonnaruwa entre 1153 e 1186. É com esta frase ainda a bailar-me no cérebro que chego a outro dos vértices que compõem o triângulo cultural do Sri Lanka. Sob a liderança de Parakramabahu I, a fisionomia do reino de Polonnaruwa foi alterada de forma radical, crescendo de uma forma que não previa o destino trágico que haveria de conhecer: rios foram desviados e barragens construídas, enquanto o número de canais simplesmente triplicava. Não satisfeito, o rei mandou erguer edifícios sumptuosos, projectou admiráveis parques e jardins e ordenou a construção de reservatórios, um deles com 2500 hectares, uma extensão tão inusitada para a época que era conhecido como Parakrama Samudra, o mar de Parakrama. A Parakramabahu I sucedeu Nissanka Mala, que em menos de dez anos (entre 1187 e 1196), numa tentativa de igualar ou mesmo de superar os feitos do seu antecessor, conduziu o reino de Polonnaruwa à bancarrota, deixando caminho livre para a selva e para os mosquitos, portadores de malária, bem como, dada a sua frágil situação, para uma eventual invasão indiana. Património Mundial da UNESCO desde 1982, tal como Anuradhapura, Polonnaruwa, a despeito do esquecimento a que foi votada durante anos, tem ainda resquicíos de algumas jóias que ainda hoje podem ser contempladas. Entre elas, o Palácio Real, uma estrutura imponente com sete andares (a ser verdade, os últimos quatro seriam em madeira) no tempo de Parakramabahu I, a sala de audiências e algumas impressionantes estupas entre tantos outros vestígios de um período de esplendor que podem prender o viandante durante dias. Ao fim de alguns, regresso a Kandy e volto a apreciar a beleza do lago. De repente avisto o cego e lembro-me do bilhete de lotaria esquecido.

Como ir À falta de uma ligação aérea entre Lisboa ou o Porto e Colombo, uma viagem para o Sri Lanka implica, forçosamente, uma escala. São várias as companhias aéreas que servem a capital do país mas, atendendo à qualidade do serviço, às horas de escala e à tarifa proporcionada, duas delas ganham alguma vantagem sobre a concorrência — a Turkish Airlines (www.turkishairlines.com) e a Emirates (www.emirates.com). Com a primeira, que obriga a uma única escala, em Istambul, espere pagar cerca de 800 euros, enquanto a Emirates cobra um pouco mais, com uma paragem no Dubai. De qualquer forma, nada melhor do que estar atento a promoções de outras companhias, como a Lufthansa, a KLM e a Air France ou de pesquisar destinos próximos e talvez com preços mais económicos, a partir dos quais a AirAsia liga a Colombo. Desde o aeroporto internacional de Bandaranaike, a alguns quilómetros da capital do Sri Lanka, pode optar por um táxi ou pelo autocarro 187, com destino ao terminal rodoviário da cidade (Bastian Mawatha) e, a partir daqui, torna-se fácil (mas nem sempre cómodo) utilizar o mesmo meio de transporte para percorrer toda a ilha.

Informações Os cidadãos portugueses carecem de um passaporte com uma validade mínima de seis meses para entrar no país. As duas línguas oficiais são o sinhala e o tâmil — a primeira é a língua nativa do povo cingalês, o que representa aproximadamente 70% da população (uns 13 milhões, embora também seja falada por outros grupos étnicos como segunda língua); quanto ao tâmil, é utilizado por cerca de cinco milhões (15% da população total), subsistindo outros dialectos entre minorias como os rodiya, os crioulos malaios (vulgarmente designados bahasa melayu), os mouros e os veddah. No entanto, o turista não encontrará grande dificuldade em comunicar em inglês com os habitantes da ilha que foi colónia do Império Britânico — a língua inglesa serve com frequência como ligação entre quem fala sinhala e tâmil e, a despeito de não ser imposta, nem a uns, nem a outros, a ela recorrem preferencialmente governantes e instituições do estado. A moeda oficial é a rupia — um euro equivale a mais ou menos 190 rupias cingalesas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando ir A melhor altura para visitar o Sri Lanka é entre os meses de Dezembro e Março, em teoria os mais secos mas também aqueles que registam maior afluência de turistas, especialmente europeus na ânsia de fugirem aos rigores de Inverno, um afluxo que adquire ainda maior dimensão entre o Natal e o Ano Novo, época em que se pode tornar difícil arranjar alojamento um pouco por todo o lado (na verdade, mais na zona costeira do que no interior). Falar do clima no Sri Lanka é, em todo o caso, um tema complicado que tanto pode pôr em causa a credibilidade de jornalistas como de meteorologistas. Dependendo dos planos de viagem, pode-se dizer que, uma vez mais teoricamente, entre Dezembro e Março é a época ideal para percorrer a costa ocidental e a parte sul do país, ao passo que o oriente da ilha, apesar de conhecer elevados índices de precipitação durante estes meses (na prática é melhor entre Abril e Setembro), oferece muitas horas de sol ao longo do dia (o céu pinta-se de azul após um forte aguaceiro). Daqui se depreende que não há, propriamente, uma altura ideal para visitar o Sri Lanka, onde o clima tropical não respeita qualquer regra: numa zona onde, numa determinada época, devia brilhar o sol, a chuva é expectável; numa outra, onde a chuva devia cair, o sol brilha com toda a sua força. Ainda assim, é legítimo falar de uma (ou mais do que uma) época das chuvas e de um período seco — entre Maio e Agosto, a monção Yala carrega chuva para a parte sudoeste da ilha, a monção Maha sacode o Norte e o Leste entre Outubro e Janeiro e o Sri Lanka acolhe ainda uma outra, considerada intermédia, nos meses de Outubro e Novembro que, de uma forma ou de outra, mais ou menos intensa, afecta toda a ilha.

Onde dormir Queen’s Hotel

4, Dalada Veediya

Kandy

Tel.: 00 94 81 22 33 026

E-mail

Site

Preço: a partir de 40 euros por um duplo. Um dos hotéis icónicos do Sri Lanka, situado no coração de Kandy e antiga residência do governador, o Queen’s beneficia de óptima localização. Zinc Journey Sigiriya

Sigiriya Road

Sigiriya

Tel.: 00 94 66 22 86 299

E-mail

Site

Preço: a partir de 90 euros por noite. Quartos confortáveis e limpos, excelente localização (a uns 700 metros do rochedo) e boa relação qualidade-preço.

Onde comer Kandy Muslim Hotel

Dalada Vidiya

Kandy

Preços: entre 150 e 500 rupias. Ao contrário do que o nome sugere, não se trata de um hotel mas de um dos mais recomendáveis restaurantes em Kandy, onde deve provar chamuças e, entre outros, o kotthu, um rotti (tipo de pão indiano) com carne e vegetais. Hotel Shalini

41/388, Harischandra Mawatha

Anuradhapura

Tel.: 00 94 25 22 22 425

E-mail

site

Preços: a partir das 850 rupias. Neste caso, trata-se também de um hotel mas que se destaca mais pela comida que é servida no restaurante ao ar livre situado no primeiro andar (experimente um caril de jaca ou algum dos deliciosos pratos que incluem beringela).

PUB