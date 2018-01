A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) entregou uma providência cautelar para impugnar a revisão da tabela de preços da ADSE e o pedido foi aceite, avançou este sábado o Expresso na sua edição online.

De acordo com o jornal, na sexta-feira, 26 de Janeiro, o Tribunal Administrativo de Lisboa deu provimento à providência cautelar e os responsáveis do subsistema de saúde dos funcionários do Estado têm agora dez dias para responder.

A nova tabela da ADSE (o sistema de assistência na doença dos funcionários e aposentados do Estado) tem vindo a causar a contestação da APHP, que ainda na quinta-feira passada avançou estar a estudar uma forma de os beneficiários da ADSE continuarem a ter acesso aos serviços, nas mesmas condições, mas sem ser através do subsistema de saúde dos funcionários públicos.

A ideia foi avançada a 25 de Janeiro à Lusa pelo presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar, a propósito da nova tabela com os valores que a ADSE quer pagar aos prestadores privados e que deverá entrar em vigor a 1 de Março.

No início desta semana, o conselho directivo da ADSE, liderado por Liberato Baptista, reiterava a intenção de aplicar as novas tabelas de preços a pagar aos prestadores privados de cuidados de saúde a partir da data prevista. Mas afirmava estar disponível para corrigir “situações pontuais” e para integrar propostas que lhe cheguem, desde que fossem “justificáveis”.

A garantia foi deixada na terça-feira pelo presidente da ADSE, Carlos Liberato Baptista, no dia em que as associações que representam os hospitais privados, os laboratórios de análises e os centros de diagnóstico anunciaram que estavam a preparar uma posição conjunta para contestar as novas tabelas, que implicam uma perda de 30 milhões de euros anuais para o sector privado de saúde.

