A menos de 20 dias de começar a disputar frente ao Paris Saint-Germain os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a única prova que ainda pode salvar a época do Real Madrid, Zinedine Zidane ganhou um novo balão de oxigénio com um triunfo claro em Valência. No Mestalla, onde os madridistas não venciam há quatro temporadas, um bis na primeira parte de Cristiano Ronaldo na marcação de grandes penalidades começou a desenhar o triunfo da equipa de Madrid e, nos minutos finais, Marcelo e Toni Kroos selaram os números finais da goleada “merengue”, por 4-1.

O jogo esteve longe de ser fácil para o Real Madrid, mas com o campeonato praticamente perdido para o rival Barcelona e após ser afastado a meio da semana da Taça do Rei pelo modesto Leganés, a vitória em Valência surge no momento perfeito para Zidane.

Com o ataque de novo entregue a Benzema, Bale e Ronaldo, os madridistas chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0 (ambos os golos de Cristiano Ronaldo na marcação de penáltis), mas Santi Mina, aos 58’, reduziu a desvantagem dos valencianos e relançou no jogo.

No entanto, quando o Valência procurava empurrar os “merengues” para a sua área, Marcelo fez o 3-1 e acabou com a resistência da equipa de Gonçalo Guedes, que foi substituído ao intervalo. Em cima do minuto 90, o melhor golo do jogo, apontado por Kroos, fixou o marcador final, em 4-1.

Apesar da vitória, o Real Madrid continua no quarto lugar da liga espanhola, a 16 pontos do líder Barcelona.

