Pode ser uma boa notícia para o FC Porto que chega de Inglaterra: o Liverpool parece estar a perder gás. Após quebrar a invencibilidade do Manchester City, os “reds” foram derrotados pelo Swansea de Carlos Carvalhal e neste sábado, em Anfield Road, foram afastados (2-3) nos 16-avos de final da Taça de Inglaterra pelo West Bromwich, 19.º classificado da Premierl League.

Perto do KO esteve também o Tottenham, mas um golo de Harry Kane, aos 82’, adiou a decisão da eliminatória entre os “spurs” e o modesto Newport County, equipa do 4.º escalão do futebol inglês, para um segundo jogo em White Hart Lane.

Obrigado a realizar segundo jogo será também o Swansea, que esteve a vencer Notts County, mas deixou-se empatar (1-1) na segunda parte. Renato Sanches saiu lesionado por volta da meia hora.

Outra das surpresas dos 16-avos de final da Taça de Inglaterra foi a derrota do West Ham, na estreia de João Mário, que entrou ao intervalo. Frente ao Wigan, líder da League One (3.º escalão do futebol inglês), os londrinos foram batidos por 2-0, com Will Grigg em destaque ao marcar os golos da formação do Norte de Inglaterra. Já o Southampton, com Cédric na equipa, eliminou o Watford, antiga formação de Marco Silva, com uma vitória por 1-0.

Neste domingo, a ronda fica completa com a recepção do Chelsea ao Newcastle e do Cardiff City ao Manchester City.

