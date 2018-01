Os EUA vão enviar a maior delegação de sempre a uns Jogos Olímpicos de Inverno, com 242 atletas, à edição de 2018 em Pyeongchang, na Coreia do Sul. O anúncio foi feito pelo Comité Olímpico dos EUA, que detalhou a composição da comitiva: 107 mulheres e 135 homens, com destaque para Lindsey Vonn (esqui alpino), Nathan Chen (patinagem artística) ou Shani Davis (patinagem de velocidade). Há 103 atletas na comitiva dos EUA que, após terem estado em Sochi 2014, repetem a presença nos Jogos Olímpicos de Inverno. Na Coreia do Sul os EUA procuram dois marcos históricos: a 100.ª medalha de ouro e a 300.ª medalha.

“A espera pelos Jogos Olímpicos tem sido brutal”, admitiu Vonn, que marcará presença no evento pela quarta vez, tendo falhado Sochi 2014 devido a uma lesão no joelho. “Estou muito entusiasmada, até porque serão provavelmente os meus últimos”, acrescentou a campeã olímpica de downhill em Vancouver 2010. Chen, por seu lado, vê concretizar-se uma previsão feita quando tinha apenas uma década de existência. “É uma loucura pensar que oito aos depois estou aqui e tornei o sonho realidade”, notou o patinador.

A delegação dos EUA ficará na história também por ser a mais diversa de sempre: integra dez atletas afro-americanos, 11 com ascendência asiática e dois atletas assumidamente homossexuais. A comitiva também conta com as primeiras mulheres afro-americanas a representarem os EUA na patinagem de velocidade (Maame Biney e Erin Jackson) e o primeiro afro-americano na equipa de hóquei no gelo (Jordan Greenway).

Castigada na sequência da investigação por manipulação de amostras de doping, a Rússia elaborou uma lista de 169 atletas para enviar aos Jogos Olímpicos de Pyeongchang. “Infelizmente, os nossos atletas de topo não fazem parte da lista”, afirmou o vice-presidente do Comité Olímpico russo, Stanislav Pozdnyakov.

Os nomes foram seleccionados de uma lista elaborada pelo Comité Olímpico Internacional (COI) de atletas “limpos” e aptos a competir em Pyeongchang. Mais de 80% dos atletas na lista do COI não competiu em Sochi 2014. “Vamos lutar por cada um dos atletas excluídos. Aguardamos por uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto que reponha a justiça”, vincou o ministro russo do Desporto, Pavel Kolobkov.

