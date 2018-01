Pelo menos 41 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas nesta sexta-feira num incêndio num hospital da Coreia do Sul, anunciaram as autoridades locais.

As chamas terão começado cerca das 7h30 locais (22h30 de quinta-feira em Lisboa) na sala de urgências do primeiro piso do edifício principal do hospital, em Miryang (Sudeste do país, a cerca de 280 quilómetros da capital).

Mais de 50 pessoas, na sua maioria pacientes, foram retiradas do hospital e da maternidade, que se localiza no mesmo edifício, e transferidas para quatro centros médicos próximos, indicou o chefe dos bombeiros, Choi Man-woo.

Os bombeiros demoraram cerca de uma hora e 40 minutos a apagar o fogo, que ocorreu quando perto de uma centena de pessoas se encontrava no edifício, indicaram fontes locais à agência de notícias oficial sul-coreana, Yonhap.

Perto de cem pessoas que estavam internadas numa residência para idosos adjacente ao hospital conseguiram escapar às chamas ou foram retiradas.

Este é o incêndio mais mortífero numa década na Coreia do Sul e, segundo a BBC, o número de mortos pode ainda subir. Este caso surge apenas um mês depois de um outro incêndio ter provocado a morte a 29 pessoas num ginásio em Jecheon.

