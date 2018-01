A circulação ferroviária na Linha de Cascais está interrompida entre São Pedro do Estoril e Carcavelos devido à queda de uma catenária cerca das 12h30 desta sexta-feira, informaram fontes da CP e da Infra-estruturas de Portugal.

PUB

De acordo com fonte da CP, a circulação está a ser feita entre as estações de Cais do Sodré e Carcavelos, nos dois sentidos. Fonte da Infra-estruturas de Portugal realçou que, às 13h40, a circulação já se fazia também entre São Pedro do Estoril e Cascais, nos dois sentidos, mas em via única.

A catenária caiu por volta das 12h30 e a circulação total será reposta quando a catenária estiver reparada, acrescentaram.

PUB

PUB