Segundo o Jornal de Negócios, a Amazon está a negociar um investimento em Portugal e já estará já em conversações com o município do Porto, local escolhido para a instalação de um projecto da empresa tecnológica. No entanto, para já, nem a empresa, nem a Câmara do Porto, nem o Ministério da Economia comentam o possível investimento.

PUB

A acontecer, o investimento deverá ser oficializado até ao final do primeiro trimestre, acrescenta o jornal.

Apesar de os portugueses poderem comprar produtos na plataforma online da empresa, uma pesquisa pela Amazon.pt redirecciona para a vizinha espanha, onde a tecnológica tem uma morada. No início de Novembro do último ano, os clientes portugueses passaram a usufruir de entregas gratuitas em algumas encomendas standard através dos produtos vendidos ou expedidos pela Amazon.es.

PUB

A notícia da possível entrada da Amazon em Portugal surge na mesma semana em que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a Google irá abrir em Portugal um centro que servirá para agregar fornecedores de serviços que trabalham com a multinacional nas regiões da Europa, Médio Oriente e África. A nova operação criará 500 empregos e abre portas em Junho.

PUB