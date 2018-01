O Comité Olímpico dos Estados Unidos deu um prazo de seis dias à Federação de Ginástica do país para que a administração apresente a demissão, na sequência da condenação do médico olímpico Larry Nassar por décadas de abusos sexuais a mais de uma centena de atletas. Caso não prossigam com a demissão, o comité removerá o estatuto de organização governamental à federação, lê-se numa carta enviada esta quinta-feira e assinada pelo director-executivo do comité, Scottt Blackmun. Mais tarde, nesta sexta-feira, a federação revelou que iria cumprir as exigências.

Na segunda-feira, o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro da federação já se tinham demitido, escreve o Huffington Post. A administração é composta por 21 pessoas.

Na carta (obtida pelo Buzzfeed), é apresentada uma série de pedidos: os três primeiros estão relacionados com a demissão da administração da federação e a selecção de novos elementos até ao final de Fevereiro; outro pede que todos os funcionários tenham formação sobre ética e segurança no desporto; e outro solicita colaboração na investigação independente que será levada a cabo durante 2018, para determinar quem, dentro da organização, sabia dos abusos de Nassar e por que não os denunciaram.

Nassar – médico da selecção olímpica norte-americana em quatro Jogos Olímpicos – foi durante anos considerado um homem de confiança das ginastas de elite dos Estados Unidos, aproveitando-se do seu estatuto para abusar de atletas e outras estudantes e para moldar o sistema.

“Estremeço só de pensar que a tua influência permanece nas normas que deveriam proteger as atletas”, lamentou Aly Raisman, uma das ginastas olímpicas que denunciaram os abusos de Nassar, quando depôs no tribunal, na quarta-feira, referindo-se a Nassar, que estava na sala. “Este monstro foi também o arquitecto de medidas que deveriam proteger as atletas de abusos sexuais, tanto na Federação de Ginástica dos Estados Unidos como no Comité Olímpico dos EUA”, insistiu, reafirmando a necessidade de uma investigação independente para averiguar o que aconteceu e evitar que se repita no futuro.

Foto Aly Raisman, campeã olímpica, durante o seu testemunho no julgamento de Nassar Reuters/BRENDAN MCDERMID

Na carta do comité olímpico agora divulgada, este organismo defende que a federação tem de passar por uma “reconstrução”. Na sequência de outra investigação independente já realizada, foi produzido um documento, publicado em Junho de 2017, conhecido como o Relatório de Deborah Daniels (a investigadora) , que analisava o que está mal e o que deve mudar na federação. Uma das propostas é a proibição de os funcionários adultos estarem sozinhos com atletas menores.

As vozes de 156 mulheres resultaram numa “sentença de morte”

No julgamento, que durou cerca de uma semana, foram ouvidos os testemunhos de 156 vítimas de Larry Nassar, de 54 anos, que já se tinha declarado culpado, ao abrigo de outro processo, de outros crimes de abuso e de posse de pornografia infantil, razão pela qual cumpria já uma pena de 60 anos de prisão.

Entre as testemunhas ouvidas em tribunal contam-se as campeãs olímpicas de ginástica artística Aly Raisman e McKayla Maroney. Também Simone Biles e Gabby Douglas revelaram nas redes sociais que foram vítimas do médico. Nassar ouviu os testemunhos, pediu desculpa às vítimas e manifestou arrependimento. A maior parte das vítimas eram crianças ou adolescentes à data dos abusos.

“Assinei a sua sentença de morte”, disse a juíza Rosemarie Aquilina na quarta-feira, quando condenou Nassar. “Nunca mais será um homem livre”, frisou. Foi condenado a uma pena de 40 a 175 anos de prisão.

O silêncio que o protegeu, não só da federação de ginástica dos EUA, mas também do Comité Olímpico norte-americano e da Universidade do Michigan, já tinha sido criticado, porque acabou por dar cobertura aos crimes mas, sobretudo porque impediu o apoio às vítimas.

Horas depois da condenação, Lou Anna Simon, reitora da Universidade Estadual do Michigan, onde Nassar tinha gabinete, demitiu-se, não resistindo à pressão para que abandonasse o cargo. “Às sobreviventes, nunca poderei pedir perdão as vezes suficientes por ter confiado num médico conceituado que era, na realidade, alguém tão, mas tão cruel, e que causou tanto sofrimento, sob pretexto de estar a realizar um tratamento médico”, escreveu a ex-reitora na sua carta de demissão.

