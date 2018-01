Em 2014, o músico 50 Cent concordou que o seu álbum Animal Ambition pudesse ser comprado com bitcoins, tornando-se o primeiro artista da indústria a aceitar pagamentos através da moeda virtual. À data, o rapper norte-americano recebeu mais de 700 bitcoins, mas, segundo o próprio, acabou por se esquecer do acordo. Agora, terá mais de 8 milhões de dólares em bitcoins (aproximadamente 6,4 milhões de euros).

Quando aceitou o acordo, a bitcoin valia cerca de 600 dólares e os fãs podiam escolher pagar apenas uma porção desse valor. À data, o rapper lucrou 460 mil dólares.

No entanto, o recente crescimento do preço da criptomoeda para os 17 mil dólares valorizou a carteira de bitcoins do rapper para um valor entre os sete e os 8,5 milhões de euros, uma vez que a volatilidade da moeda virtual pode alterar a quantia. A notícia foi avançada pelo site TMZ, que acompanha a vida das celebridades. O músico já confirmou através das suas contas de Instagram e Twitter.

Após uma primeira publicação no Twitter onde confirmou a notícia avançada pelo TMZ, o músico de 42 anos pediu para que parassem de falar do seu dinheiro, partilhando um vídeo onde se vê um homem a cair e a levantar-se rapidamente, em celebração. O vídeo quase que poderia ser uma metáfora à queda de Curtis James Jackson II, o nome verdadeiro do rapper, que há alguns anos se declarou insolvente.

O músico nascido no bairro de Queens, em Nova Iorque, declarou falência depois de ser condenado a pagar uma indemnização de cinco milhões de dólares (4,53 milhões de euros) por ter feito circular na Internet um vídeo pornográfico de outra pessoa com os seus comentários. De acordo com o site TechCrunch, o rapper estava a pagar uma dívida de 23 milhões de dólares. O acordo terá tido início em 2015 e uma duração de cinco anos, mas o músico terá conseguido liquidar a dívida antes do prazo.

Apesar do álbum Animal Ambition ter registado vendas mais baixas do que o álbum Get Rich or Die Tryin’, o álbum de 2003 que lhe deu fama à escala global, é o álbum de 2014 que surpreende graças à moeda virtual.

