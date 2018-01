A Vanity Fair confirmou que James Franco foi removido da capa da edição anual dedicada a Hollywood, depois de várias acusações relativas a má conduta sexual por parte do actor.

De acordo com o The Hollywood Reporter (THR), Franco chegou a ser entrevistado e depois fotografado por Annie Leibovitz. Todavia, os editores decidiram retirar o actor da fotografia, apesar de o advogado de James Franco já ter negado as alegadas acusações. Também o actor já tentou defender-se das mesmas, durante o programa de Stephen Colbert.

"Tomamos a decisão de não incluir James Franco na capa dedicada a Hollywood depois de sabermos das acusações", disse um porta-voz da revista à THR.

Se a capa da Vanity Fair não tem James Franco, tem outros problemas: a imagem de Reese Whiterspoon despertou o interesse dos leitores mais atentos que comentaram que a actriz aparecia com três pernas.

A própria já partilhou duas publicações nas redes sociais. Numa das fotografias publicadas no Instagram, a legenda reflecte o agradecimento por fazer parte da capa anual. Já no Twitter, Reese Whiterspoon brincou com o facto de parecer ter três pernas na fotografia.

Contudo, a Vanity Fair já esclareceu que não se trata de um erro de manipulação de imagem, mas da linha do vestido que acompanha uma das pernas.

Nas redes sociais foi ainda partilhada uma fotografia onde Oprah aparecia com três mãos. Numa das imagens do making off, uma das "mãos esquerdas" de Oprah está a segurar a anca de Whiterspoon e a outra pousada está nas próprias pernas. Oprah também se referiu à terceira mão num comentário partilhado em tom de brincadeira no Twiiter de Whiterspoon. A revista já confirmou o erro da imagem manipulada.

