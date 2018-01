O Relógio do Apocalipse voltou a ser acertado pelos especialistas da revista Bulletin of the Atomic Scientists: está agora a dois minutos da meia-noite, o que não acontecia desde 1953. Os principais motivos apontados esta quinta-feira, em conferência de imprensa na cidade de Washington (às 15 horas de Lisboa), para que o relógio marcasse essa hora em relação a 2017 foram as armas nucleares e o risco de uma corrida ao armamento nuclear, com os Estados Unidos, a Rússia e a Coreia do Norte no centro da questão. Criado em 1947, o relógio do apocalipse já foi acertado 24 vezes.