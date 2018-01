Uma mulher com cerca de 70 anos foi nesta quinta-feira morta por um comboio Alfa na passagem de nível de Silvalde, em Espinho, depois de tentar atravessar a linha quando a cancela já estaria fechada, revelou fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu cerca das 16h45 e obrigou ao corte da ligação ferroviária no sentido Sul-Norte, sendo que, pelas 17h10, a via já ficou operacional novamente, embora "em marcha lenta", de acordo com informação da PSP de Espinho.

"A senhora teria cerca de 70 anos e era moradora do Bairro de Silvalde, mesmo em frente à passagem de nível", declarou à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, Pedro Louro. E acrescentou: "Terá tentado atravessar a linha quando essa já estava fechada, porque, para o comboio estar a passar, de certeza que a cancela estava para baixo".

Declarado o óbito no local, os procedimentos para remoção do cadáver e limpeza da via foram entregues à responsabilidade da PSP, que viabilizou novamente a circulação ferroviária no sentido Lisboa-Porto.

