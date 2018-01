Quando, a 16 de Fevereiro, se iniciarem os trabalhos do congresso do PSD, o líder da bancada social-democrata será formalmente Hugo Soares, mas a sua continuidade, ou não, no cargo pode ser definida antes, apurou o PÚBLICO. Entretanto, é possível que Rui Rio ainda venha a reunir-se com os deputados antes do congresso do partido.

O comunicado do líder eleito do PSD, divulgado na passada segunda-feira, referia que Hugo Soares estará em funções até meados de Fevereiro. Até lá não deverá haver convocação de eleições na bancada para escolher o líder. Hugo Soares não viu a sua continuidade assegurada nem a saída determinada nesse comunicado, mas é possível que a situação se resolva antes do congresso. Um dos dois protagonistas poderá fazer uma avaliação e tomar uma decisão, sem esperar pelo day after do conclave. De qualquer forma, como líder parlamentar, Hugo Soares terá direito a dirigir uma intervenção aos congressistas.

Nos últimos dias, o líder parlamentar tem mantido contactos com Rui Rio a propósito de matérias em que é necessário ter o "conforto" do líder eleito do PSD. Isso mesmo Hugo Soares transmitiu aos deputados na reunião da bancada desta quinta-feira, e repetiu no final aos jornalistas, qualificando como um trabalho de “total sintonia” e de “normalidade” o que tem feito com Rui Rio. Aliás, a palavra sintonia foi usada duas vezes pelo líder parlamentar para se referir à articulação com Rio.

Na bancada há quem veja como difícil a continuidade de Hugo Soares à frente do grupo parlamentar, mas também é lembrada a necessidade de o novo líder trabalhar com os deputados no sentido de encontrar uma solução que possa ser consensual. A questão gera divisões no grupo parlamentar. Nomes como Luís Marques Guedes já terão recusado essa missão.

Ao mesmo tempo, Fernando Negrão é visto como uma hipótese forte para ocupar esse cargo. Negrão é o actual presidente da comissão eventual sobre o reforço da transparência e o próprio admite ter sido abordado para colaborar nesta nova fase, mas garante não ter sido convidado para nenhum cargo.

Um líder parlamentar do PSD não só dirige os trabalhos da bancada como é o elo de ligação com a comissão permanente do partido, o órgão mais restrito do líder, no qual são tomadas as decisões de estratégia política.

