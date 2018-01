O Governo da Venezuela declarou nesta quinta-feira o embaixador espanhol em Caracas como persona non grata, devido ao que diz serem “as contínuas agressões e recorrentes actos de ingerência nos assuntos internos” do país.

Num comunicado assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, as autoridades venezuelanas criticam em particular as declarações do presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, sobre as medidas restritivas a aplicar pela União Europeia à economia da Venezuela.

Jorge Arreaza diz não aceitar “a intromissão de potências imperialistas”, nem de “governos subordinados com uma desesperante nostalgia colonial” e acusa Rajoy de ter “recebido instruções” no encontro que manteve com o Presidente dos EUA no passado dia 26 de Setembro.

