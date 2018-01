O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva recebeu ordem por parte de um juiz federal para entregar o seu passaporte, estando proibido de deixar o Brasil, noticia a comunicação social basileira.

PUB

Esta medida decidida pelo juiz Ricardo Leite não faz parte do processo Lava Jato, no âmbito do qual foi confirmada nesta quarta-feira a sentença e aumentada a pena de prisão de Lula para 12 anos. O antigo Presidente fica proibido de sair do Brasil devido à Operação Zelotes, onde é suspeito de crimes como tráfico de influência e lavagem de dinheiro na compra de caças suecos durante a presidência de Dilma Roussef.

O juiz já terá informado a Polícia Federal da decisão, mas não foi confirmado o prazo dado a Lula para entregar a documentação. O ex-Presidente tinha uma viagem marcada para esta sexta-feira para Etiópia até dia 29 deste mês, tendo sido convidado para tal pela União Africana.

PUB

Segundo a Folha de São Paulo, as autoridades pretendem avisar desde já os advogados de Lula para que a viagem seja cancelada, evitando-se assim que o antigo Presidente seja barrado em pleno aeroporto.

PUB