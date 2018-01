Uma margem de um golo (1-0) era quanto o Espanyol tinha conseguido sobre o vizinho e rival Barcelona, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei, em Espanha. Nesta quinta-feira, provou-se que essa vantagem era insuficiente.

Em Camp Nou, o Barça impôs a sua lei no segundo round da eliminatória, com golos de Luis Suárez (9’) e Lionel Messi (25’), tendo ainda disposto de ocasiões suficientes para cavalgar rumo à goleada. Um cenário que não se concretizou muito graças ao mérito do guarda-redes Paul López.

Com o 2-0 final, o líder destacado da Liga espanhola deu a volta aos quartos-de-final e juntou-se a Leganés, Sevilha e Valência na próxima ronda. E, pelo meio, ainda teve tempo de estrear um reforço milionário, quando Philippe Coutinho, aos 68’, rendeu o consagrado Andrés Iniesta.

