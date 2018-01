O extremo Gelson Martins tem uma lesão muscular na coxa direita, anunciou nesta quinta-feira o Sporting, e vai falhar no sábado a final da Taça da Liga de futebol entre os "leões" e Vitória de Setúbal, em Braga.

O boletim clínico do clube de Alvalade confirmou que o internacional português tem um problema muscular na face posterior da coxa direita, depois de ter sido substituído aos 43 minutos no encontro da meias-finais com o FC Porto, que decorreu na quarta-feira.

Nessa partida, também em Braga, Sporting e FC Porto empataram a zero durante o tempo regulamentar, tendo a formação de Jorge Jesus vencido no desempate por grandes penalidades, por 4-3.

Embora o emblema lisboeta não tenha revelado o período de paragem de Gelson Martins, é certo que o extremo não terá possibilidade de recuperar a tempo de participar na final da Taça da Liga, com o Vitória de Setúbal.

Sem o internacional português, o Sporting treinou nesta quinta-feira no Estádio 1.º de Maio, em Braga, numa sessão em que Daniel Podence foi a grande novidade.

O extremo recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo, que o fez falhar o embate com o FC Porto, e deverá estar às ordens de Jesus para a final de sábado.

Destaque ainda para Jonathan Silva, que efectuou o primeiro treino condicionado desde que sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito, no jogo para a Taça de Portugal, com o Famalicão, a 16 de Novembro de 2017.

