Minuto 5: Bas Dost derrubado

Danilo agarrou Bas Dost de forma ostensiva: primeiro puxou com a mão direita e, depois, envolveu o holandês com o braço esquerdo, impedindo a sua movimentação e provocando a sua queda. Bas Dost parece adiantado no momento do cruzamento e isso terá justificado a não intervenção VAR. Falta de Danilo acontece, no entanto, antes de Bas Dost tomar parte activa no jogo (alterações às Leis de Jogo 2017). Ficou penálti por assinalar.

Minuto 19: Cartão para Alex Telles

Alex Telles projectou o seu braço e, de forma negligente, acertou com a mão esquerda na face de Gelson. Comportamento antidesportivo do jogador do FC Porto que deveria ter visto cartão amarelo pela sua acção.

Minuto 35’: Cartão por mostrar a Soares

Soares agarrou e derrubou Rúben Ribeiro quando este se preparava para entrar na lateral área do FC Porto em jogada prometedora. A falta foi correctamente sancionada. Ficou por exibir cartão amarelo.

Minuto 36: Golo bem anulado?

Soares, a passe de Sérgio Oliveira, apareceu isolado frente a Rui Patrício, introduzindo a bola na baliza. Lance inicialmente validado, mas que o VAR acabou por anular. Lance dúbio, mas no qual se aceita a decisão final do VAR.

Minuto 44’: Cartão bem mostrado

William Carvalho chegou atrasado à disputa de bola e acabou por pisar o calcanhar de Herrera com algum perigo para a integridade física do mexicano. Falta negligente que mereceu, correctamente, o cartão amarelo.

Minuto 50’: Faltou cartão a Oliver

Oliver acertou com o braço na cara de Battaglia de forma que foi, no mínimo, negligente. Falta foi correctamente sancionada mas ficou a faltar a respectiva sanção disciplinar.

Minuto 56’: Cartão bem mostrado a Oliver

Oliver cometeu falta dura nas costas de Rúben Ribeiro, cortando a possibilidade de um ataque prometedor. Falta bem assinalada. Correcta também a exibição do amarelo por comportamento antidesportivo.

Minuto 75: Cartão a Coentrão?

Fábio Coentrão, sem interesse em jogar a bola, rasteirou Marega derrubando-o e destruindo assim jogada de ataque prometedor. Não era clara oportunidade de golo porque Mathieu estava em cima da jogada. Decisão correcta em exibir amarelo.

Avaliação global

Gestão disciplinar muito desequilibrada em clássico no qual os jogadores não facilitaram nesse capítulo. Pontapé de penálti não sancionado no início do jogo acabou por ser a decisão que mais negativamente marcou o trabalho de Nuno Almeida e da restante equipa, VAR em particular. Decisão de anular golo ao FC Porto aceita-se, mas não segue a linha das intervenções do VAR, em Portugal, no que têm sido os lances dúbios de fora de jogo.

