Esta terça-feira, Meryl Streep bateu o recorde e tornou-se a actriz mais nomeada de sempre para Óscares. Tal aconteceu ao ser nomeada para o prémio de Melhor Actriz Principal e ao receber a sua 21.ª nomeação por The Post, de Steven Spielberg. A detentora anterior do recorde? A própria Streep. Na mesma semana, a revista Variety noticia que a actriz vai aparecer na segunda temporada de Big Little Lies, a série da HBO com com Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern que por cá é transmitida pelo TVSéries. Tal vai acontecer ainda este ano.

Streep vai ser a mãe de Perry Wright, a personagem de Alexander Skarsgård (e mais não revelamos por causa de quem não quiser saber o que se passou na primeira época).

Só o facto de haver uma segunda temporada da série é algo que não estava planeado: foi concebida para ser uma minissérie e foi nessa categoria que, há poucas semanas, ganhou quatro prémios na edição deste ano dos Globos de Ouro – já tinha arrecadado oito Emmy em Setembro.

Os sete episódios desta nova época, que terá outra vez David E. Kelley ao leme da escrita, serão realizados pela britânica Andrea Arnold, a responsável por filmes como Aquário ou American Honey – na primeira foi o canadiano Jean-Marc Vallée que ocupou essa posição. A história já não será uma adaptação directa do livro homónimo de Liane Moriarty lançado em 2014.

Streep não faz ficção em televisão desde que apareceu em alguns episódios da série web transformada em série de televisão Web Therapy, com Lisa Kudrow, em 2012. Antes disso, na mesma HBO de Big Little Lies, fez vários papéis – alguns deles de uma forma irreconhecível – em Anjos na América, a minissérie de 2003, algo que lhe valeu o segundo Emmy da carreira (o primeiro tinha sido por Holocausto, minissérie de 1978). O terceiro foi conquistado no ano passado, quando narrou Five Came Back, a série documental do Netflix.

