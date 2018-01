Fotografada por Annie Leibovitz, em Los Angeles e Nova Iorque, em 2018 a capa anual da Vanity Fair alusiva a Hollywood marca o último dos 25 anos de Graydon Carter como editor da revista. Na fotografia, Graydon aparece entre os actores Gal Gadot e Robert De Niro, que se encontram numa das pontas. Já na outra estão a apresentadora Oprah Winfrey e as actrizes Reese Witherspoon e Nicole Kidman. No centro ficam Jessica Chastain, Tom Hanks, Zendaya, Michael B. Jordan, Claire Foy, Michael Shannon e Harrison Ford.

“Queríamos que esta capa representasse Graydon Carter através de vários pormenores”, contou Jessica Diehl, directora criativa da revista. Segundo Annie Leibovitz, o laço branco presente na capa caracteriza o editor, pode ler-se na Vanity Fair.

Na 24.ª capa, a escolha das celebridades com diferentes idades também diferencia a edição deste ano. “É isto que Hollywood tem de melhor, já que é em Hollywood que se podem encontrar Michael B. Jordan, com 30 anos, Gal Gadot, com 32 anos, ou Harrison Ford, com 75 anos, e todos eles são relevantes”, acrescentou Krista Smith, directora-executiva da revista.

Reese Whiterspoon que já participou em várias sessões fotográficas da Vanity Fair, explicou que fazer parte da capa anual é sempre um “momento incrível” que valida todo o seu trabalho e que lhe dá o impulso de que precisa para fazer “coisas grandiosas", pode ler-se no website da revista.

A revista estará disponível a partir de dia 1 de Fevereiro, nos EUA.

