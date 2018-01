O Relógio do Apocalipse voltou a ser acertado pelos especialistas da revista Bulletin of the Atomic Scientists: está agora a dois minutos da meia-noite, o que não acontecia desde 1953. Os principais motivos apontados esta quinta-feira, em conferência de imprensa na cidade de Washington (às 15 horas de Lisboa), para que o relógio marcasse essa hora em relação a 2017 foram as armas nucleares e o risco de uma corrida ao armamento nuclear, com os Estados Unidos, a Rússia e a Coreia do Norte no centro da questão. Mas as alterações climáticas, com as suas manifestações em ondas de calor e incêndios florestais, também contribuíram.

No ano passado, este relógio metafórico tinha ficado a dois minutos e meio do fim, tendo sido assim adiantado, pela primeira vez, 30 segundos. Este acerto de 2018 face a 2017 é a 25.ª vez que se acerta o relógio.

Este relógio é uma metáfora para alertar a humanidade se está mais perto ou mais longe de se autodestruir com tecnologias e com os seus actos. A meia-noite é a metáfora para o fim do mundo. Os “ponteiros” deste relógio são movimentados por um painel de 15 cientistas especialistas em desarmamento, energia nuclear ou alterações climáticas, e é liderado por Lynn Eden, investigadora no Centro para Cooperação e Segurança Internacional da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Depois, ainda há um painel de cientistas que inclui os físicos britânicos Stephen Hawking ou Martin Rees e investigadores já laureados com o Prémio Nobel. Todos avaliam os acontecimentos do ano anterior e mostram o quão próximo estamos da autodestruição do planeta. É como um médico que faz o diagnóstico ao seu doente, lê-se no site da revista Bulletin of the Atomic Scientists.

No ano passado, em relação a 2016, o relógio ficou a dois minutos e meio do fim por causa das armas nucleares, da eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos, das alterações climáticas, dos testes nucleares na Coreia do Norte ou da guerra na Síria. Na altura, Rachel Bronson, directora executiva do boletim, apontou a importância deste relógio: “Para marcar o 70.º aniversário do Relógio do Apocalipse, a deliberação deste ano é muito mais urgente do que o normal”, disse na conferência de há um ano.

O que se foi passado ao longo de 2017 deixava antever que o relógio não iria ser atrasado. “Temos tecnologias, biotecnologias e cibertecnologias que avançam muito rapidamente e que podem ser mal usadas, com intenção ou por engano, e causar catástrofes graves”, disse recentemente Martin Rees em entrevista ao PÚBLICO a propósito deste relógio. Um dos exemplos dessas tecnologias é a técnica de edição genética, a CRISPR-Cas9. “O mundo está a ficar um local mais difícil de governar e há mais coisas com que temos de nos preocupar.”

Criado em 1947, acertado pela primeira vez em 1949

O Relógio do Apocalipse foi criado em 1947 para nos alertar para os perigos nucleares. Na altura, ficou a sete minutos da meia-noite, porque só tinham passado dois anos desde o lançamento das bombas atómicas em Hiroxima e Nagasáqui, no Japão. Este relógio é acertado pela revista Bulletin of the Atomic Scientists, que surgiu em 1945, e foi criada por cientistas do Projecto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer, e que desenvolveu as bombas nucleares lançadas sobre Hiroxima e Nagasáqui. Além de Robert Oppenheimer, o painel de cientistas foi criado por Albert Einstein e contou com nomes como Leo Szilard, Edward Teller, Robert Wilson, Harold Urey ou Arthur C. Clarke, que não queriam ficar indiferentes às consequências da utilização da energia nuclear.

Este relógio metafórico foi acertado pela primeira vez em 1949 (não é acertado todos os anos), tendo ficado então a três minutos da meia-noite. Nesse ano, o Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciava que os soviéticos estavam a fazer os primeiros testes nucleares. Em 1953, ficou ainda mais perto da meia-noite: só a dois minutos. Vivia-se a guerra fria e os Estados Unidos e a União Soviética tinham feito os primeiros testes termonucleares.

Nos anos seguintes foi variando de posição, voltando em 1984 a ficar a três minutos do fim, pois os diálogos entre os EUA e a União Soviética estavam a ficar mais tensos outra vez. Contudo, em 1991 chegou a ficar a 17 minutos da meia-noite. Porque o muro de Berlim caia e aproximava-se o fim da guerra fria. Os Estados Unidos e a União Soviética assinavam também o Tratado para a Redução de Armas Estratégicas, o primeiro acordo bilateral para redução das armas nucleares.

Depois disso, foi havendo (com algumas excepções) uma contagem decrescente até ao fim. Em 2007 houve, pela primeira vez, uma decisão tendo por base as alterações climáticas, ficando a cinco minutos da meia-noite. E, em 2015 e 2016, ficou a três minutos do final devido também ao descontrolo das alterações climáticas e, entre outras ameaças, às armas nucleares.

