Nesta semana, falamos sobre igualdade de género na sala de aula: Como é que se pode integrar a perspectiva de género nos programas curriculares? Ensinar aos alunos como é que o conhecimento foi construído dando protagonismo aos homens? Mostrar que podem ser críticos em relação aos estereótipos que reproduzem desigualdades entre raparigas e rapazes? Capacitar as raparigas e mulheres que são vítimas dessas desigualdades?

As professoras Filipa Alves e Sara Barbosa contam-nos como é possível ensinar com “lentes de género” no Ensino Secundário.

