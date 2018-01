Um acidente de trabalho na Autoeuropa provocou um ferido grave nesta quarta-feira, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal. A notícia tinha sido avançada pela TVI24, que referiu que a vítima é um funcionário de uma empresa subcontratada pela Autoeuropa.

O alerta foi dado pelas 16h22 e, depois de ter sido assistido no local, o homem foi transportado para o Hospital de Setúbal.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Palmela, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de São Bernardo, elementos da GNR de Palmela e uma mota de emergência médica de Setúbal. A fonte do CDOS de Setúbal disse desconhecer as circunstâncias em que aconteceu o acidente.

