Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que está na disposição de ser interrogado por Robert Mueller, o procurador especial que está a liderar a investigação à alegada interferência russa nas eleições norte-americanas e o possível conluio com a campanha do agora Presidente.

PUB

“Estou ansioso por isso, na verdade”, asseverou Trump aos jornalistas na Casa Branca, citado pela Reuters. “Fá-lo-ia sob juramento”, garantiu ainda.

Além disso, o Presidente norte-americano disse ainda que este interrogatório poderá acontecer nas “próximas duas ou três semanas”.

PUB

No início deste mês já havia sido noticiado que Mueller pretendia interrogar Trump, tendo inclusivamente reunido com os advogados do Presidente em Dezembro. De acordo com essas notícias, a equipa jurídica de Trump começou imediatamente a procurar formas de impedir uma conversa presencialmente com o procurador especial ou de limitar o tipo de perguntas feitas.

PUB