Será já no próximo fim-de-semana que o concelho das Caldas da Rainha receberá a exposição “Caldas Animália - II Exposição de Aves de Capoeira, Ornamentais e Animais de Companhia” na Expoeste. O certame terá 2000 exemplares de animais, concretamente 350 galos e galinhas de 45 raças diferentes, 12 raças de pombos bem como camelos, antílopes, póneis e pelicanos, numa fusão de animais comuns e invulgares.

“O município tem um conjunto de feiras diferenciadoras e esta é uma delas,” diz Célia Marques, do gabinete de comunicação da autarquia. “A exposição acaba por ser muito pedagógica, algo que se verificou o ano passado, já que conjuga o público especializado em animais com o público em geral, com gosto pelos mesmos”.

O espaço terá também a componente de negócio, à semelhança do ano anterior, contemplando uma exposição e venda de rações, materiais, equipamentos e animais de companhia.



Integrado nesta exposição, terá lugar pela primeira vez o Concurso Nacional de Aves de Capoeira bem como o Concurso Nacional de Pombos Ornamentais a começar já nesta quinta-feira, que contam com júris convidados da Bélgica e de Espanha. A entrega dos prémios será feita na sexta-feira, dia 26 de Janeiro.

A feira estará aberta ao público de sexta a domingo das 10h00 às 20h00, com um custo de de 2 euros para os adultos e grátis para as crianças até aos 12 anos.

