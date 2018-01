As vendas da Sonae atingiram 5554 milhões de euros em 2017, a reflectir “resultados recorde na Worten, na Sonae MC e na Sonae Sports & Fashion". Os números, ainda preliminares, foram anunciados esta quarta-feira pela empresa e representam um crescimento de 6,9% face a 2016.

Para além do recorde de vendas, a Sonae, que é proprietária do PÚBLICO, assinala o facto de a Worten ter atingido, pela primeira vez, mil milhões de euros (1003 milhões de euros) de vendas, uma meta antecipada em dois anos. O volume alcançado representa, segundo palavras de Luís Filipe Reis, da administração da Sonae (CCCO-chief corporate center officer), “uma subida da Worten à primeira divisão das retalhistas de electrónica”.

PUB

As vendas deste segmento aumentaram 10,2%, sustentadas por “um crescimento de vendas no universo comparável de lojas de 7,7% e por um aumento significativo da operação online, que cresceu mais de 50% em Portugal e 65% em Espanha”, refere a empresa em comunicado enviado ao mercado. A Worten concentra a sua actividade no mercado Ibérico, sendo líder em Portugal.

PUB

A Sonae MC registou, por seu turno, um crescimento de 5,4% de vendas para 3884 milhões de euros, suportadas por um aumento de 1,2% nas vendas do universo comparável de lojas, mas essencialmente pela expansão das lojas de proximidade, os supermercados Continente Bom Dia. Tendo em contas apenas o quarto trimestre do ano, as vendas da Sonae MC aumentaram 6,8% para 1070 milhões de euros, com um crescimento de vendas no universo comparável de lojas de 3,2%. No último ano, a MC, que é líder no mercado nacional, abriu 19 supermercados Continentes Bom Dia, uma expansão que deverá continuar, mas com “escolha criteriosa das localidades”, refere o responsável.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As vendas electrónicas ajudaram a impulsionar os resultados dos diferentes segmentos, superando 100 milhões de euros. Para este número, que representa cerca de 2% das vendas totais, ou dois euros em cada 100 euros de vendas, contribuíram especialmente a Worten, a Sonae MC e a Salsa. Em declarações ao PÚBLICO, Luís Filipe Reis, destaca que os números alcançados tornam a Sonae “no maior retalhista online nacional”.

Por último, a divisão de desporto e moda (Sports & Fashion) apresentou um crescimento de vendas de 11,7%, para 589 milhões de euros, apesar do "impacto negativo das condições climatéricas sentidas no mês de Outubro”. O maior contributo para esse crescimento foi dado pela Salsa, embora a empresa também destaque “o contributo positivo das restantes marcas, demonstrando o sucesso dos ajustamentos feitos na proposta de valor ao longo dos últimos trimestres”.

Em relação à fusão, formalizada em Setembro de 2017, da JD Sprinter com a Sport Zone, a Sonae refere que o processo decorre como previsto, incluindo a aprovação por parte da Autoridade da Concorrência (recebida no passado dia 18 de Janeiro), prevendo-se a concretização da transacção para breve.

PUB