O Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, foi esta quarta-feira afastado pelo Leganés, que venceu no Santiago Bernabéu, por 1-2, conseguindo recuperar da desvantagem da primeira mão para garantir a qualificação para as meias-finais da Taça do Rei.

Um golo de Eraso (32') sublinhou a crise de confiança "merengue", com a defesa a comprometer e o Leganés a aproveitar a oferta para bater Casilla pela primeira vez, igualando aí a eliminatória.

O Real Madrid acabaria por chegar ao golo por Benzema (47') logo no início da segunda parte, deixando a promessa de recuperar o controlo da eliminatória. Zidane não estava preparado para enfrentar mais uma desilusão quando o Leganés marcou de novo, por Gabriel (56'), sentenciando o afastamento do Real Madrid.

